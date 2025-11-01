1 órája
Megdöbbentő videó látott napvilágot a sárvári Tescos betörésről
Közvetlenül a betörés helyszínről készült videó.
Ahogy arról korábban már beszámoltunk vélhetően betörés történhetett szombat délelőtt Sárváron a Tesconál. Rendőrautók, rendőrök, fehér overálos helyszínelők. Egyesek még egy pénzszállító autót is látni véltek a bejáratnál.
Biztosat a rendőrség visszajelzéséig nem lehet tudni, eddig csak találgatások és meg nem erősített információk láttak napvilágot. Egy kommentelő azt írja betörés történt, egy másik hozzászóló szerint a Tesco-ban lévő bankautomatákat fosztották ki az elkövetők, egy pénzszállító autót is láttak a környéken.
Betörés a sárvári Tesconál: durva történet állhat a háttérben - helyszíni fotók
Kérdéseinkkel megkerestük a Vas Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, de ezidáig még nem érkezett válasz. A helyszínnél néhány fotót is készített egyik kollégánk. Ezenkívül egy videó is felkerült az internetre, amin jól látható (és hallható) a rablás utáni káosz és rongálás. A bankautomata teljesen meg van rongálva, a riasztó visítva jelez és a rendőrök éppen helyszínelnek.