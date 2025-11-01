Rangos és szívmelengető elismerés egy vasi zsákfalunak

Az alig hatvan lakosú településben majdnem minden harmadik ember tagja a helyi falubarát egyesületnek. Ennek keretében pályáztak a Virágos Magyarország versenyre, már 2021-ben. Akkor nem sikerült, de nem adták fel. Az akkori háromtagú zsüri végigjárta a falut, és sok hasznos tanácsot kaptunk tőlük – osztotta meg lapunkkal Horváth Kitti polgármester.

Virágos Magyarország: balról Rónai Gergely, Dr. Dömötör Tamás és Horváth Kitti.

Fotó: VN/Horváth Kitti

Dísznövények a virágos falunak

A megfogadott tanácsok sikert hoztak: egy hónapja gratuláló email érkezett, ezen a héten pedig látogatók – és egy nagy teherautó. Dr. Dömötör Tamás, a szervező Bizottság elnőke és Rónai Gergely, a Magyar Díszfaiskolások elnöke adták át a félmillió forint értékű dísznövényeket és a különdíj oklevelét. Így hát Hegyhátszentmárton – ahová csak Ivánc érintésével lehet eljutni – nem csak erkölcsileg, de növényekkel is gazdagodott.

A Virágos Magyarország verseny ünnepélyes díjátadója november 21-én lesz a fővárosban. Gratulálunk, további sok sikert – és virágot!

Virágos Magyarország verseny: ajándékozók és megajándékozott helyiek.

Fotó: VN/Horváth Kitti

