november 1., szombat

Marianna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Élőben

1 órája

Két szál gitár és egy jó hangulatú délután Zaporozsec-tagokkal - fotók

Címkék#Szombathely#Balaton Gergely#Zaporozsec#délután#gitáros#Varga Bence

„Most jön a legjobb rész” – ígéri egyik daluk, és nagyon úgy tűnik, igazuk lehet! A decemberi bulikról mesélt a Zaporozsec két tagja.

Gombos Kálmán

Október utolsó napján találkozhattak a rajongók, kedvelők és érdeklődők a Zaporozsec együttes tagjaival – egész pontosan Varga Bence és Balaton Gergely gitárosokkal, énekesekkel. Merthogy mindketten hangszerrel, dalolva fogadták a kis közönséget Szombathelyen, az MMIK kávézójában, ami azért nem egy aréna-méret… Ebből azonban következett a kellemes, meghitt és bensőséges légkör is: a jelenlévők egy baráti összejövetelen érezhették magukat.

Zaporozsec akusztik: Varga Bence és Balaton Gergely.
Zaporozsec akusztik: Varga Bence és Balaton Gergely.
Fotó: KSZ

Zaporozsec-dalok és infók

A tervezett fél órát nem sikerült betartani, de ezt egy cseppet sem bánta senki sem. Jöttek sorban a dalok, közben pedig mindig csurrant-cseppent pár hasznos vagy érdekes információ, esetleg „csak” a jókedv és viccelődés. A kezdő L'amour Toujours slágert követte a másik friss dal, a Most jön a legjobb rész – mindkettőt örömmel fogadta a társaság, és közös énekléssel hálálták meg. De remekül ment a Te vagy egyedül is, mint ahogy az Azon az éjszakán, és a záródal, az Emlékkönyv is. Ó, igen, és volt közben egy sorsolás is, melynek szerencsés nyertesei ingyenesen lehetnek ott a decemberi klubkoncertek valamelyikén!

Zaporozsec akusztik: Varga Bence és Balaton Gergely.
Zaporozsec akusztik: Varga Bence és Balaton Gergely.
Fotó: KSZ

Milyen koncertekről is van szó? December hónapban négy is lesz, az ország négy különböző pontján. Debrecenben 12-én, Kecskeméten pedig másnap, 13-án csapnak egy-egy bulit. Aztán a hónap (és év) végén a nyugati végekre is aljutnak: Sopronban 27-én, míg Szombathelyen, az MMIK-ban 28-án lehet nekik tapsolni és persze egy jót szórakozni.

Zaporozsec akusztikus koncert az MMIK-ban

Fotók: Kóbor Szonja

Ezeket olvasta már?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu