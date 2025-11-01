Két szál gitár és egy jó hangulatú délután Zaporozsec-tagokkal - fotók

Október utolsó napján találkozhattak a rajongók, kedvelők és érdeklődők a Zaporozsec együttes tagjaival – egész pontosan Varga Bence és Balaton Gergely gitárosokkal, énekesekkel. Merthogy mindketten hangszerrel, dalolva fogadták a kis közönséget Szombathelyen, az MMIK kávézójában, ami azért nem egy aréna-méret… Ebből azonban következett a kellemes, meghitt és bensőséges légkör is: a jelenlévők egy baráti összejövetelen érezhették magukat.

Zaporozsec akusztik: Varga Bence és Balaton Gergely.

Fotó: KSZ

Zaporozsec-dalok és infók

A tervezett fél órát nem sikerült betartani, de ezt egy cseppet sem bánta senki sem. Jöttek sorban a dalok, közben pedig mindig csurrant-cseppent pár hasznos vagy érdekes információ, esetleg „csak” a jókedv és viccelődés. A kezdő L'amour Toujours slágert követte a másik friss dal, a Most jön a legjobb rész – mindkettőt örömmel fogadta a társaság, és közös énekléssel hálálták meg. De remekül ment a Te vagy egyedül is, mint ahogy az Azon az éjszakán, és a záródal, az Emlékkönyv is. Ó, igen, és volt közben egy sorsolás is, melynek szerencsés nyertesei ingyenesen lehetnek ott a decemberi klubkoncertek valamelyikén!

Milyen koncertekről is van szó? December hónapban négy is lesz, az ország négy különböző pontján. Debrecenben 12-én, Kecskeméten pedig másnap, 13-án csapnak egy-egy bulit. Aztán a hónap (és év) végén a nyugati végekre is aljutnak: Sopronban 27-én, míg Szombathelyen, az MMIK-ban 28-án lehet nekik tapsolni és persze egy jót szórakozni.