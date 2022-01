Dr. Baráthné Molnár Mónika könyvtárigazgató vezette be az előadást, Sejber Mihályt, Vasvár alpolgármesterét is köszöntötte a közönség soraiban. Tóth Csaba Munkácsy-díjas festőművész arról beszélt, hogy a nemzet művészete azt is megmutatja, hogyan él a városi és a vidéki ember. Ez a vasi gyűjtemény a lakókörnyezetet, életképeket, tájakat is megörökíti; ebből a szempontból a nemzeti kultúra nélkülözhetetlen láncszeme.

Tóth Csaba kérdésünkre elmondta: a vasvári gyűjtemény olyan szempontból egyedi Magyarországon, hogy minden megyeszékhelyen, a helyi múzeumokban gyűjtötték annak a térségnek a képzőművészetét, de állandó kiállításon sehol nem látható. Vas megyében a vasvári Békeház lett egy ilyen hely, bő száz évvel azután, hogy Végh Gyula a múlt század elején vetette fel először, hogy legyen a helyi gyűjteménynek önálló otthona.

Tíz évvel ezelőtt a felújított Békeházban létrejött egy „vasi képtár”, aminek anyaga a könyvtári előadáson szinte mozgófilmként elevenedett meg a vetítés során. A sok kép együtt kirajzolta azt az ívet, amit a vasi képzőművészet az impresszionizmustól az absztrakcióig megvalósított az elmúlt száz évben. Tóth Csaba reméli, hogy a gyűjteményt a Szombathelyi Képtárban is bemutathatja.