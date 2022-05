Czetter Ibolya azt mondja, elmondhatatlanul sokat kaptak ebben az időszakban: elsősorban a színészektől – és persze egymástól. A pandémia késleltette a bemutatót – a múlt év novemberében a tanárnő premiertortával a kezében tudta meg, hogy betegség miatt el kell halasztani az előadást –, de nem adták fel, nem hagyták veszni a felgyűlt energiákat. Balogh Jánossal a főpróba után arról is szót váltunk, hogy milyen nehéz volt online foglalkozásokat tartani – de azt az időszakot is átvészelték.

Rendkívül érdekesek voltak – izgalmas tapasztalatokat hoztak – az önfejlesztő, önismereti játékok. A tanulság talán az, hogy a drámajáték – a beszéd, a mozgás, a kommunikáció – minden leendő pedagógusnak a javára válna. De persze ha színkör, ha társulat, akkor bemutató. Kell a megmutatkozás, kell a nyilvánosság, kell a visszajelzés. Az irodalmi alapanyagot Alberti Zsófi hozta, aki Gálffi László, Ács János és a tragikusan fiatalon elhunyt Börcsök Enikő szoros figyelme mellett végezte el a színművészeti egyetemet. Börcsök Enikő emlékére választotta a „tizenkét székes” Ilf és Petrov Érzéki szenvedély című bohózatát (Spiró-fordítás), amelyből egykor vizsgaelőadása készült – és amelyben egyszer Börcsök Enikő játszotta a Mamát.

A Mama most Czetter Ibolya, nem is akármilyen! Ahogy a hallgatók is meggyőzik a közönséget, miközben Gogol és Csehov szelleme lebeg át a színen. Nevetnek a násznépen. A világ nem változik. (A WSSZ-ben éppen Trepljov keresi az új formákat.)