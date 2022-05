A kapcsolatépítést szolgálja a bábszínház frissen létrehozott, szülőknek, pedagógusoknak, gyerekeknek is ajánlott nyilvános Facebook-csoportja, a Mesebolt-bérlet, amely Prikazovics Ferenc igazgatóhelyettes és Trifusz Ádám szervező által folyamatosan új információkkal, érdekességekkel, kulisszatitkokkal szolgál a készülő előadásokról, a Gazdag Erzsi-hagyományra alapozva.

Az új reményekkel kecsegtető új évadban egész évre szóló bérleteket hirdetnek: a szombathelyi Mesebolt-bérlet óvodásoknak és a szombathelyi Mesebolt-bérlet iskolásoknak négy-négy előadást, a Vasi Mesebérlet óvodásoknak és iskolásoknak megyeszerte három előadást kínál. Az új bemutatók – A cica, aki haza akart menni, Miú és Vau, A kisgömböc, A tó titka – mellett a meseboltos hagyományokhoz híven felújítások is lesznek: a Holle anyó előadásban 2011 és 2019 után ismét Császár Erika, a bábszínház örökös tagja játssza Holle anyót.

Felújítják a 2017-es, Üveghegy-díjas Kirikou és a boszorkányt is: új gyerekgenerációk jönnek, változik a társulat. Ha már Üveghegy-díj: a Mesebolt az idei kaposvári szemlén nyerte el harmadik Üveghegy-díját a középiskolásoknak és felnőtteknek ajánlott, WSSZ-koprodukcióban készült Szólít a szörnyért (az elsőt 2009-ben az Amáliáért kapták). Folytatódik a Kőszegi Várszínházzal kiépített együttműködés is (A cica, aki haza akart menni koprodukciós előadás), belépett a partnerek sorába az Európai Szabadúszó Művészek Egyesülete is (Miú és Vau). Együttműködés és pályázatok – így készülhetnek új előadások. A jövő évadban mű szaki fejlesztés is várható, teremnévadókkal.