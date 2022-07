A Sigray-örökség hazaköltöztetésére többször volt kísérlet az elmúlt – sőt a régmúlt – időszakban is, de a tettek mezejére csak 2018-ban léphettek az ivánciak. Akkor adták át a felújított óvodát, és egyúttal le is váltak a csákánydoroszlói székhelyintézményről. Saját fenntartású óvodája lett Iváncnak, amelyet Gyarmati Tibor polgármester kezdeményezésére – Sigray Antal örököseivel, a település képviselő-testületével és lakosságával egyeztetve – a gróf nővéréről, Kláráról neveztek el. A főúr lányának neve már foglalt volt olyanformán, hogy Sigray Margitról korábban egyesületet kereszteltek el a településen. Az óvoda ünnepélyes átadásán nagy örömmel és büszkeséggel vettek részt a névadó, Sigray Klára unokái, Schell Antónia, Gabriella, Johanna és József. Akkor került szóba az örökség is, amelyet a család hosszú évek után kapott vissza a magyar államtól.

Tematizálva – több helyiségben – mutatják be Sigray gróf életét

Forrás: Szendi Péter / Szendi Péter

Egy kollekciót például éppen Lázár János akkori Miniszterelnökséget vezető államtitkár adott át 2013-ban a keszthelyi Festetics-kastélyban a leszármazottaknak. – Mi dédelgettünk egy álmot. Az örökösök pedig azt mondták, hogy ha lenne egy hely, ahová visszajöhetne a családi hagyaték, akkor azt nagyon szívesen felajánlanák – mondja Gyarmati Tibor polgármester, aki nagy tisztelője Sigray Antalnak. A választás a plébániaépületre esett, ahol 4 millió forintos agrárminisztériumi támogatással rendezik be az emlékkiállítást. Van mit bemutatni, hiszen a Sigray-hagyaték része a Vas megyei értéktárnak is. – Néhány hete találkoztam az örökösökkel Budapesten, hogy átbeszéljük, melyek azok a műtárgyak, amelyeket fel tudnak ajánlani a kiállításunkba. Korábban édesanyám, Gyarmati Tiborné – aki húsz éven át volt a település vezetője – többször is beszélgetett erről a családdal, sőt vendégül is látta a leszármazottakat a Sigray családhoz köthető ünnepi eseményeken.

Nagy öröm, hogy most ékszereket, bútorokat, festményeket is kaptunk tőlük, nem is beszélve a grófúr díszmagyar egyenruhájáról, amelyet kiegészítőkkel együtt bocsátottak a rendelkezésünkre. Az anyag értéke felbecsülhetetlen, minden védett múzeumi tárgyként van nyilvántartva – teszi hozzá nagy lelkesedéssel Gyarmati Tibor, majd arról is beszél, hogy az állandó kiállításban az egyháztörténeti vonal is megjelenik. Rengeteg izgalmas dokumentumot, tárgyat – keresztleveleket, imakönyveket, bérmaleveleket, szobrokat– őriznek száz év távlatában. A kiállítás egyik ékessége kétségkívül a Sigray-címerrel ellátott egyházi ruha lesz. Hogy ki is volt Sigray Antal, azt az idősebbeknek nem kell magyarázni. Talán van még, aki személyesen emlékszik rá. Katolikus, konzervatív, legitimista politikus, aki részt vett az első világháborúban. Rengeteg katonakép maradt fenn róla, olyanok is, amelyek Erdélyben készültek róla honvédruhában a harctéren. Kevesen tudják, hogy 1935-ben Sigray gróf a Magyar Ökölvívó Szövetség elnöke is volt, s a lovassportban is jeleskedett. Naplopó nevű lova nemcsak magyar földön, hanem Európa-szerte híres volt.

Forrás: Szendi Péter

Ivánc külterületén, a Hosszú-majorban volt a főúr lovardája, ott angol telivéreket tartott. Sigray Antal IV. Károly király mindkét visszatérési kísérletében fontos szerepet játszott. Kevés szó esik róla, de IV. Károly sikertelen próbálkozásai után, Horthy Miklós felkínálta a miniszterelnöki posztot Sigray grófnak, végül nyugat-magyarországi kormánybiztos lett. A trianoni békeszerződés után Lugospusztán felkelést is vezetett az elcsatolt részek visszaszerzésére. Birtokai a Vadása tóig nyúltak. A gróf az ivánciakra mindig nagy gondot fordított: vízerőművet telepített a Rábára, abból látta el mind a kastély, mind a település közvilágítását. Vízvezetéket építtetett, megoldotta a csapadékvíz-elvezetést. Minőségi erdőgazdálkodást folytatott. Birtokán pezsgett a művészeti élet, egyszer Iváncon koncertezett Liszt Ferenc is. A várhatóan augusztus 27-én nyíló kiállítás tematikája a gróf életének minden területét igyekszik bemutatni. Egy álom válik valóra Iváncon: a legitimizmus utolsó nagy hazai alakja, a márványember végre hazatér.