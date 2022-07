A vasárnapi Boribon-előadást pedig a programban többször is feltűnő felhővadászat vezette be, a professzionális ifjú felhővadászok a múlt századelő modorában pilótának öltözve célozták meg a fölöttünk tornyosuló sötét felhőket, hogy megakadályozzák a nyakunkba zúduló esőt. Volt három próbálkozásuk, és a legtöbben sikerrel is jártak. Úgyhogy teljes biztonságban és szikrázó napsütésben – és telt ház előtt - léphetett

színre Boribon és Annipanni: az egyszemélyes játékban Mórocz Adrienn mozgatja az összes bábot, a zene Tallér Zsófiáé, a rendező Bercsényi Péter (az Összpróba és a Kultkikötő produkciója). Marék Veronika Boribon-történetein a 70-es évek óta generációk nőttek fel, a kerek szemű kismackót mindenki ismeri, és úgy látszik, ez a szokás nem változik. Azt is nehéz lett volna megállapítani, hogy a Boribon nyaral-előadást figyelve kiknek a szeme csillog jobban, a gyerekeké – vagy a felnőtteké.