Slow animals - "lassú állatok" - címmel látható különleges tematikus kiállítás a Szombathelyi Képtárban. Aki belép a második emeleti kiállítótérbe, első pillantásra, vagy inkább hallásra a "természet lágy ölén" érezheti magát - de vigyázat: az ökoszellemben fogant tárlat részben éppen a természettel kapcsolatos sztereotípiák lebontására kínál utakat. Madárcsicsergés, növényportrék, életre kelő magok.

A Slow animals a szombathelyi Westwerk-egyesület projektje, két kurátora Baki Orsolya és Farkas Imre. A képtár pedig örömmel adott helyet a minden ízében aktuális bemutatónak - bizonyos szempontból igazi eseménynek -, amelyre több mint negyven alkotó kapott meghívást. Mind el is fogadták. A merítés tehát bőven túlmutat az egyesület keretein, kisebb és nagyobb kontextusban bátran értelmezhető.

De mi az a "slow animals"?

"A slow animals fogalma Jack Schultz ökológus nevéhez fűződik, aki szerint a növények látnak, hallanak, szagolnak – és reagálnak. A növények nem mások, mint nagyon lassú állatok. A növények valójában nagyon sok biológiai funkciót osztanak meg az állatvilággal, ideértve az ellenség érzékelésének és reagálásának mechanizmusait, sőt a viselkedést is. Mivel sokféle módon kell kölcsönhatásba lépniük az állatokkal, a növények számos olyan tulajdonsággal rendelkeznek, amelyek egyedülállóan alkalmasak az állatok és az emberek befolyásolására is. A kiállítással szeretnénk hozzájárulni a növényvilág sokoldalú megközelítéséhez, jobb megismeréséhez, és az olyan automatikus percepciók lebontásához, amelyek ezt akadályozzák" - ez a szöveg szerepel mintegy használati utasításként a kiállításhoz, amelyen a képzőművészeti alkotások (az olajfestménytől a digitális fotókon, a szobrokon és installációkon át a videókig és textilig) mellett az irodalom is megjelenik.