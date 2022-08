Radványi Géza filmje nyomán készült a Dés László-musical, amelynek színpadra állításához sikerült megtalálni a megfelelő karaktereket. Nemcsak az egyes szereplőket jegyezzük meg azonnal, hanem elgyönyörködünk a koreográfiákban, az összjátékban is. A díszlet szülői összmunkában készült, sőt a szereplők között is van boldogan beugró apuka: Balogh Tamás. Szintén szülőként vállalt feladatot az egykor a Sitkei Színkörben edződött Dávid Péter. A reményét vesztett zeneszerző, Simon Péter szerepét pedig Temesi Zsolt, a celli Soltis Lajos Színház tagja vállalta (egyfelől tapasztalt, remek színész, másfelől ebben az összefüggésben színjátszós szülő ő is); és milyen jól tette! Közben segédrendezőként is hozzátette a magáét a sikerhez: elvégre Simon Péter szintén valami ilyesmit csinál, amikor összehozza a sors a kóborló, számkivetett gyerekcsapattal, ha nem is tud róla.

És amikor szombaton este a „Zene az kell...” végén lezuhan az ég, azt is megfigyelhetjük, hogy a Ma' Mint' Ti-csapat hogyan menti a fedetlen színpadról a menthetőt. Monostori Patrik, Auer Nikolett, Kálmán Gábor, Temesi Szófia – és mind, a többiek: még sok tapsot! A közönségnek sírást, nevetést!