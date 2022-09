Vetítés után közönségtalálkozó 1 órája

A Bereményi kalapja című alkotást mutatták be a Savaria moziban

Bereményi Géza személyét sokaknak nem kell bemutatni. A számos díjjal, kitüntetéssel rendelkező író, rendező, forgatókönyv- és dalszövegíró, illetve rendező életéről készült portréfilm. A Bereményi kalapja c. alkotást mutatták be a Savaria moziban, a vetítés után közönségtalálkozóra is sor került.

Bege Botond Bege Botond

Fotós: Cseh Gábor

A filmet Papp Gábor Zsigmond rendezte, a főszerepet pedig a saját magát alakító Bereményi játszotta. Az alkotásban felsorakoztatott színészgárda továbbá: Tóth Bálint, Ónodi Eszter, Bagó Bertalan, Cserhalmi György, Gödrös Frigyes, Jánossy Lajos, Sőth Sándor, Can Togay. A portréfilm nem a megszokott beszélgetős portréfilm formáját követi, hiszen összesen hat olyan jelenet van benne, amely fikciós. Az alkotás sok archív, legfőképpen 56-os felvétellel dolgozik, ezekbe a felvételekbe keverték bele a már fent említett fikciós jeleneteket. Ezek, olyan hangulatot adnak a műnek, mintha a főszereplő maga is ott lenne 56-ban, Budapesten. Sokszor szóba kerül az az időszak a film folyamán. Persze, azért megvannak a portréfilm elengedhetetlen elemei, mint például az interjú, vagy az ismerősök megszólaltatása, archív fotók, felvételek felhasználása. A vetítés után közönségtalálkozóra is sor került

Fotós: Cseh Gábor A nézőnek egy percig sem jutna eszébe unatkozni, hiszen a rendező jól játszik úgy az archív felvételekkel, mint a zenével. Értelemszerűen sok Cseh Tamás nótát hallhatunk a filmben. A közönségtalálkozón Bereményi elmondta, számára nagyon új helyzet volt, hogy mint színész van jelen a forgatáson. Beszélt még arról is, hogy milyen érzés volt saját magát eljátszania, rendezői utasításokra. Illetve szó esett a mostani munkájáról is, amely egy regény lesz, és várhatóan az Én egyetemem címmel fog megjelenni. Megtudtuk, a film nem az ő ötlete volt, a rendező kérte fel a szerepre.

