Dr. Markovics Tibor, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója a könyvbemutatón elmondta, hogy két és éve fazekaskiállítást rendeztek, akkor merült fel, hogy az őrségi fazekasok munkásságát egy könyvben is megörökítsék az utókor számára. Elsősorban képeskönyvben gondolkodtak, ezért lefotózták a kiállítási tárgyakat, majd Vas és Zala megye kiállítótereit, múzeumait és raktárait is végigjárták, hogy újabb fényképek készülhessenek.

-A munka akkor vált igazán érdekessé, amikor megszólítottuk az Őrségben élő fazekasokat. Megismertük élettörténetüket, munkásságukat és sokat megtudtunk arról is, hogy milyen volt a fazekasság ötven vagy száz évvel ezelőtt - tette hozzá dr. Markovics Tibor, majd kitért arra is, hogy az Őrségi Nemzeti Park életében a természetvédelem mellett nagyon fontos a kulturális értékek megőrzése is.