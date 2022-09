A népmesei alapú történetből (amelynek motívumai itt is, ott is feltűnnek) Weöres Sándor 1950-ben írta meg a Csalóka Pétert – eredetileg bábjátéknak szánta. Jövőre lesz Weöres születésének 110. évfordulója, úgyhogy akár már „ünnepi előkészületnek” is tekinthejtük a Ferrum-bemutatót, bár az elmúlt évtizedekben sosem kellett évforduló ahhoz, hogy a Csalóka Péter színre kerüljön: a mesejáték népszerűsége töretlen. Hogyne, amikor a csavaros eszű Péter akárhányadszor is képes túljárni kapzsi, gőgös, ostoba bíró eszén. Végül mindenét elszedi – és a helyére lép. (Hogy milyen bíró válik belőle, az az igazi kérdés.)