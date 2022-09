Az eSzínház Fesztivál szeptember 16-ától 25-éig tart a virtuális térben. Tavaly sikerrel szerepelt a programban (díjat is hozott) a szombathelyi Weöres Sándor Színház Haragossziget című előadása, az idén pedig ott van a kínálatban a Candide (rendezte Nagy Péter István), a Szólít a szörny (a Mesebolt Bábszínház és a WSSZ koprodukciós előadásának rendezője Vidovszky György) és ott van a Kőszegi Várszínház jubileumi bemutatója is, a Szénakutyák, amelyet Weöres Sándor életéről-életéből, macskaperspektívából írt és rendezett Göttinger Pál, játssza Kálid Artúr. És ha már Weöres: a fesztiválprogramban megtaláljuk a (szintén szombathelyi) Fekete Ernő Weöres-előadását is. A Mennyekbe vágtató prolibusz egyszer régen vendégeskedett a szombathelyi színházban. Ha mást nem, ezt a Weöres-versekből szerkesztett estet nézzük meg az eSzínház Fesztiválon a virtuális térben. A többit inkább élőben - elvégre a színház eleven valami: mindig a néző és a színész együttműködéséből, azonos térben való egyidejű jelenlétéből jön létre. (Eddig így tudtuk legalábbis.)