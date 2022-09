Horváth Soma, Szombathely Megyei Jogú Város alpolgármestere arról beszélt, hogy a közművelődési szakember -képzés népszerűvé tette a várost, ezért köszönet jár mindenkinek, aki az elmúlt hatvan év alakítója, részese volt. - Az intézményben végzett szakemberek ma is a szombathelyi kulturális élet meghatározói. Az elmúlt években új kihívásokkal kellett szembenéznie a szakmának, el kellett érni, hogy a kultúra fogyaszthatóvá váljon, kreatív legyen az online térben is. Most az energiaválság okoz nehéz helyzetet, ismét szélesebb spektrumra kell helyezni a kultúra alapjait -tette hozzá.

A plenáris ülés második részében múltidézés következett: Prof. dr. Szála Erzsébet főiskolai tanár, nyugalmazott tanszékvezető, dr. Tóth Gyula főiskolai tanár, nyugalmazott tanszékvezető, Szále László Táncsics és Joseph Pulitzer-emlékdíjas publicista, Pallósiné dr. Toldi Márta nyugalmazott könyvtárigazgató és Gerencsér Judit, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének főtitkára osztotta meg az intézménnyel kapcsolatos emlékeit. Zárásként megkoszorúzták az elődök emléktábláit, majd az Alma Mater szoborhoz vonultak, amelynek közelében tíz éve ültettek fát az emlékezők.

A jubileum alkalmából Majthényi László, a Vas Megyei Közgyűlés elnöke és Horváth Soma, Szombathely alpolgármestere emlékoklevelet adott át a jogutód intézménynek. Az ünnepségen Berzsenyi Dániel emlékplakettet vehetett át prof. dr. Szála Erzsébet, dr. Tóth Gyula, Benke Éva, dr. Murányi Péter, Kálmán József, Prejczer Paula, dr. Pehi László és dr. Csider Sándor.