A lila majom történetét több mint húsz éve már színpadra vitte a társulat – amely a városi általános iskola csoportjaként működik –, Nagy Márta pedig elővette a régi bábokat: némelyiknek elég volt egy alapos mosás a megújuláshoz, és volt, amelyiket ki kellett javítania, sőt újra meg kellett varrnia. Anno a bábokat, az ötletes-praktikus dobozdíszletet a Mesebolt alapítói közé tartozó Császár Erika – ma már a szombathelyi bábszínház örökös tagja – tervezte, készítette az előadáshoz. Az előadást – az elkényeztetett, játékokkal elhalmozott kislányról, aki nem szereti a majmokat – előbb a celli óvodások, aztán a kisiskolások a szüreti napokon láthatták: ők a bábjátékot kapták ajándékba az őszi városi ünnepen. Mi lehet nyilvánvalóbb bizonyítáka a sikernek, ha nem az, hogy a KMKK színházterméből kizúduló kisdiákok közül többen vidáman dúdolták a bemutató slágerét, hogy: „Lila majom ritka kincs, lila majom másutt nincs...”

Mert bár Marina nem szereti a majmokat, a lila majommal muszáj kivételt tennie: neki köszönheti, hogy újra magához ölelheti elnyűtt, csokifoltos, zöld cérnával megvarrt fülű fehér plüssnyusziját. Ráadásul a kissé megtépázott majom fülét is meg kell erősíteni: nyilván zöld cérnával.

Forrás: Giczi Sándor

A lila majommal máris több meghívása van a csoportnak, és itt az ideje, hogy megünnepelhessék a Tücsök 40. születésnapját. Márta legelső „tücskei” arra készülnek, hogy felnőttként újrajátsszák a hajdani első bemutatójukat.

Manapság a gyerekbábcsoport is ritka kincs; ehhez persze kellenek a szülők is. A lila majom-előadások után is kivették a részüket a pakolásból, tereprendezésből, együtt a gyerekekkel: Rományi Ákossal, Baranyai Dorkával, Kelemen Lilivel, Kelemen Fannival, Mogyoróssy Benettel, Romhányi Rékával, Dömötör Lillával.

Kár, hogy az idén nem lesz Egerben országos gyerekbábos fesztivál, a Tücsök ott rendszeres győztes. Nem baj, Márta biztos megtalálja a módját az élménybeszerzésnek.