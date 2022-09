A volt moziépületben kialakított színház szinte folyamatosan nyitva van, hiszen ez az a hely, ahol mindig történik valami. Próba, megbeszélés, plakátszortírozás, fesztivál, ezer más dolog, ami a közösség életéhez hozzátartozik – az előadásokról nem beszélve. A praktikusan kialakított előtér arra való, hogy együtt legyünk benne, bár akár kis elvonulásra is alkalmat ad. A társulati tagok otthon érzik itt magukat, de a betérő vendéget is mindig szívesen látják: állandó készenlétben a kávégép.

Nagy Gábor, a Soltis Lajos Színház igazgatója: "Legjobb tudásunk szerint igyekszünk úrrá lenni a nehézségeken"

Fotós: Szendi Péter

Rezsiárak és leanderek

Egy napsütötte szeptemberi délelőttön a színház előtti padon is lehet beszélgetni: velünk szemben a mesebeli, színes színházépület, a bejárat két oldalán leanderek. Nagy Gábor, az egyesületi alapon működő – a maga nemében országos viszonylatban is páratlan -, különleges értéket képviselő színház igazgatója azt mondja: legjobb tudásuk szerint készülnek a még nehezebb időkre. A rezsiárak emelkedése okán össze kell húzniuk a nadrágszíjat. A számítások szerint az áramszámla a házban a duplájára nő, a gázért a korábbi ár tízszeresét – vagyis 8 millió forintot - kell fizetniük, miközben ágazati egyeztetések még várhatók. A színház éves költségvetése mintegy 60 millió forint, amely az évente megpályáztatott központi működési támogatásból, pályázati és egyéb támogatásokból, saját bevételekből áll össze. Az időközben önerőből és pályázatok révén kívül-belül megújított, sőt folyamatosan tovább korszerűsített épületet 2004-ben bocsátotta a társulat rendelkezésére az önkormányzat, amely lehetőségeihez mérten szintén rendszeresen támogatja a színházat.

Ötmillió forint (szintén pályázati forrás) van most “kéznél” arra, hogy napelemeket telepítsenek a színházépület tetejére: ezzel megoldható lenne az áramellátás. Azon is gondolkodik a színház vezetősége, hogy a gázfűtést mivel lehetne kiváltani az épületben.

Az biztos, hogy a közelgő fűtési szezonban ésszerűsíteni kell a színház nyitvatartását. Ez a döntés az emberi kapcsolatokra, a Soltis Lajos Színházat jellemző és meghatározó közösségi létmódra lehet hatással, hiszen – amint Nagy Gábor hangsúlyozza – a színház otthonos, rekrációs közösségi térként működik a mindennapokban. Most pedig át kell gondolni azt is, hogy az adminisztrációs és egyéb feladatokból mit lehet otthon elvégezni. Az is előfordulhat, hogy a téli hónapokban – lehetőség szerint nem túl hosszú időre – bezár a színház.

Nemmese, Árgyélus, faluturné

Mindeközben persze megkezdődött a 2022/23-as évad a Soltis Lajos Színházban is. Íme a menetrend, a teljesség igénye nélkü A Nemmese című kortárs gyerekelőadás rendezője Ecsedi Csenge Berta frissdiplomás bábrendező. Bemutató: november 4-én.

Továbbra is rendkívül népszerű a Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi című zenés mesejáték (Gimesi Dóra átirata, Nagy Zsuzsi rendezése). Ezt az előadást viszik a szeptember 25-én kezdődő egyhetes erdélyi turnéra (közkívánatra a tavaszi turné folytatása), és bekerül a produkció az évről évre megszervezett szombathelyi és sárvári Soltis-gyerekbérletbe is. Celldömölkön is szervez gyerekbérletet a Soltis Lajos Színház.

Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi története határon innen és túl rendkívül népszerű

Fotós: Szendi Péter

A cigány című előadást a Déryné-programban kérik gyakran: többfelé az országban. Szigligeti Ede népszínművéből Fábián Péter és Benkó Bence írt-rendezett “zenés prevakerát egyrészt”: Celldömölkre hangolva, univerzális élvezeti értékkel, sok szívvel-lélekkel. Legközelebb két Tolna megyei település, Bölcske és Decs közönsége győződhet meg erről személyesen.

Október 23-án pedig a celldömölki közönségre számítanak a Koptik Odó utcai színházban: A cigány-előadás ráadásul újra az eredeti szereposztással kerül színre, az időközben kisgyerekes anyukává lett színésznők – Nagy Zsuzsi, Marton Merci, Gregorich Zsófi – visszatérnek.

A cigány-előadással gyakran tájol a társulat

Fotós: Cseh Gábor

Az előző nap délelőttjén biztosan színházba mennek a gyerkőcök is: a győri Vaskakas Bábszínházból (a korábbi siker folytán) ismét csecsemőszínházi vendégjáték érkezik Celldömölkre, Ki lakik az asztal alatt? címmel.

A Május című Szép Ernő-előadást (rendezője Tárnoki Márk, aki ezekben a hetekben a szombathelyi színházban készül Kleist-bemutatóra) hamarosan különleges kontextusban: vak és gyengénlátó közönségnek játsszák, rádiószínházszerű narrációval.

Szép Ernő: Május - a boldogságvágy örök. Gyurkovics Zsófia és Tóth András

Fotós: Benkő Sándor

A Szerencsés Mária címmel Celldömölk város történetét elbeszélő mai misztériumjáték - a templomépítő, kultuszalapító Koptik Odó személyével a középpontban – pályázati támogatással faluturnéra indul az ősszel.

Jávor Pál szerepében: Szőke Zoltán

Október 8-án 19 órakor Szőke Zoltán – igen, a Barátok közt sztárja – hozza el Jávor Pál naplóiból készült önálló estjét Celldömölkre. A vajdasági születésű színművész Soltis Lajos-tanítvány, aki ma is nagy szeretettel emlékszik mesterére. Még szép, hogy szívesen jön játszani a Soltis Lajos nevét viselő színházba.