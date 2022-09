Ingyenes tökjárat lesz az őrségi fesztiválon

A tizennyolcadik tökfesztivált rendezik meg a hétvégén az Őrségben: ma könyvbemutatóval kezdődik a sok programot kínáló rendezvény.

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságon pénteken 15 órakor mutatják be Márkus Rita és dr. Markovics Tibor Az őrségi fazekasok című könyvét, köszöntőt mond V. Németh Zsolt miniszterelnöki biztos, országgyűlési képviselő. Nagyrákoson 18 órakor Horváth János festőművész tárlata nyílik a tájházban, 19 órától tökmagköpesztés lesz a kultúrházban. Őriszentpéteren szombaton és vasárnap vásár lesz. Szombaton 11 órakor V. Németh Zsolt miniszterelnöki biztos mond beszédet. A színpadon 17.30-tól Tóth Vera lép fel, 19 órakor indul a töklámpás felvonulás. Vasárnap 11 órakor az Alma Együttes játszik, 14.30- tól Ribizli bohóc mulattat. Szombaton és vasárnap 10–16 óráig tart nyitva a Tök-Jó Udvar – az Őrségi Vadászati Kiállítás portáján. Nagyrákoson látogatható a tájház és a kovácsműhely, szombaton 19 órakor tökmagot köpesztenek a kultúrházban. Szalafőn szombaton vásár lesz, fellép a Ziránó Színház, a Boglya. A kézműves udvarban tökfaragást tartanak, a gasztroudvarban tökmagolajat sajtolnak, tökös ételeket kóstoltatnak. Magyarszombatfán szombaton 20 órakor kerámia-látványégetés, vasárnap vásár lesz.

A Szűz Mária-templom történetéről hallhatnak

Egyházlátogatás a külső várban: a Szűz Mária-templom vizitációja címmel tart ingyenes vezetést dr. Kiss Gábor régész szeptember 17-én 15.30-tól a Romkertben.

A külső várban álló Szűz Mária- vagy Sarlós Boldogasszony-templomról maradtak fenn történelmi dokumentumok: több kánoni vizitációs jegyzőkönyvben leírták az épületet, a berendezési tárgyait és a kegyszereit. Ezekből rajzolódik ki az egykori templom, amelyet legpontosabban Hefele Menyhért 1781-ben készült felméréséből ismerhetünk. A középkorban a Szent Mártontemplom mellett a város második plébániatemploma volt, több történelmi eseménynek is a színhelye, és számos híresség megfordult a falai között. A pozsonyi országgyűlés határozatára ide költözött be 1578-ban a török által veszélyeztetett vasvári káptalan, aki a levéltárát is magával hozta. Majd kétszáz év múlva, 1777-ben ide, az új egyházmegye székesegyházába vonult be a püspöki székét elfoglaló Szily János. Az épületet 1791-ben lebontották, és köveit az új székesegyház alapjaiba építették.

Csipke, legyező, díszzsebkendő

Erzsébet királyné és magyar udvartartása címmel rendeznek programot szeptember 17- én 15 órakor a Savaria Múzeum Sisi-kiállításában.

Erzsébet királyné Magyarországon az egyik legjobban tisztelt személlyé vált, ő is megszerette a magyar népet, megtanulta a nyelvet, szívesen tartózkodott a budai várban és még többet a gödöllői kastélyban. A Gödöllői Királyi Kastély Múzeum 1996-os megnyitása óta a hazai Erzsébet-kultusz fontos helyszíne. Több olyan műtárgyat őriznek, amit Sisi használt, ezek felolvasónője, Ferenczy Ida hagyatékából kerültek oda. A szombathelyi kiállításra négy új műtárgy érkezik onnan: egy csipke, egy fekete gyöngyhímzéses pelerin, egy díszzsebkendő és egy legyező. Szombaton előadást tart dr. Ujváry Tamás, a Gödöllői Királyi Kastély Múzeum igazgatója és Kaján Marianna történész, muzeológus, utána Kelbert Krisztina történész mutatja be a Sisi-tárlatot.