További programok:

KONCERT Szombathely A Végállomás Klubban szeptember 30-án, pénteken 19 órakor a hazai thrash metal legendája, az Akela tartja aktuális farkasnapját, vendégük a Devoid és a Visionless Humanity. Október 1-jén, szombaton 20 órakor Johnny Cash hazai reinkarnációja, A Nyughatatlan érkezik a Végállomásba, és prezentál egy fergeteges rockabillycountry bulit. Kőszeg A Jurisics vár lovagtermében október 1-jén, szombaton 19 órakor a Kőszegi Vonósok adnak koncertet a zene világnapján. SZÍNHÁZ Szombathely Az MMIK Mesebolt Bábszínház Lázár Ervin termében október 2-án, vasárnap 10 órakor Jill Tomlinson: A cica, aki haza akart menni című matiné előadás lesz, amelyre négyéves kortól várják a gyermekeket.



RENDEZVÉNY

Szombathely A Kutatók éjszakáját az ELTE Savaria Egyetemi Központjában szeptember 30-án pénteken tartják 15 és 23 óra között. A program egy Európa-szerte megrendezett ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpálya népszerűsítésére, amelynek keretében be lehet pillantani a különböző tudományterületek titkaiba. A szombathelyi campus idén is látványos bemutatókkal, izgalmas előadásokkal vár kicsiket és nagyokat egyaránt. A programokra regisztrálni az esemény központi oldalán lehet. Az Agora Művelődési és Sportházban szeptember 30- án, pénteken 16 órakor a Digi-lét kérdések programban tartanak előadást az „Online ügyintézés az interneten (ügyfélkaputól a mozijegyekig)” címmel. Az MNL Vas Megyei Levéltára október 4-én 9 órától Levéltári Napot tart, amelynek témája: Csalások, hamisítások, félrevezetések és lelepleződések Vas vármegyében a 12–20. században.

A témák között: kié a baba? – egy nő küzdelme egyszülött gyermekéért, miként ment a bankjegy-felülbélyegzés, hogyan lett a szélhámosból nyelvtanár, az álmérnökből hírszerző, lehet-e valódi fogakat kapni hamis fogásztól. A programban bemutatják Feiszt György most megjelent Requiescat in pace 2. című könyvét, amely második kötete a levéltáros nekrológok, gyászhírek és gyászjelentések gyűjteményének.

Sárvár Az Ungvár utcában (a Flextronics zöldterületén) október 1–2-án, szombat–vasárnap kertvárosi búcsú és kirakodóvásár lesz. A vidámparkban dodzsem, gyermek körhinták, gyermekvasút, bungee jumping, légvárak, dobozdobáló, céllövölde, horgászat várja az érdeklődőket.

KIÁLLÍTÁS

Szombathely Az Agora Művelődési és Sportház galériáján látható Üzemen kívül címmel Benkő Sándor fotóriporter kiállítása, aki több mint húsz éve menti meg az utókor számára – ha másképpen nem is, de fényképen dokumentálva – a pusztulásra ítélt üzemeket, folyamatokat, történéseket. Az egykoron gépektől zajos, élettel teli, olajos padozatú üzemcsarnokok mára mozdulatlanul, csendben őrzik a múltat, múzeummá kimerevített idősíkszeletté kovácsolt képekben. De az is lehet, hogy csak üres pusztaság, rét vagy éppen társasház van a helyén. Az alkotónak nem az a célja a kiállítással, hogy a múltat sírja vissza, vagy éppen az időt állítsa meg, hisz egyrészt ez lehetetlen, másrészt a haladás, a fejlődés nem állítható meg. A kiállított képek csupán bepillantást engednek abba a ténybe, hogy valaha, valamikor más is létezett a bináris számok előtt – ennek állít emléket. A kiállítás megtekinthető az intézmény nyitvatartási idejében.

Sárvár A Nádasdy-vár Galeria Arcis kiállítótermében T. Szabó László grafikusművész A kátránypapír evolúciója című kiállítása látható, amelyen a művész különleges frottázsai (dörzsnyomatai), valamint Németh István Péter költő, irodalomtörténész – az alkotásokhoz írott – „21 hurok” című versciklusának nyolcsorosai láthatók. A tárlat megtekinthető október 2-áig, hétköznapokon 10–17 óráig, szombaton 9–13 óráig.

Nick Kultúrház: az erdélyi Egyeskő alkotótábor művészeinek kiállítása megtekinthető a kultúrház nyitvatartási idejében november 14-éig.