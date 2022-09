A fotókiállítás megnyitóján Laczó Tamás igazgató köszöntötte a megjelenteket. - Az idei év nyarán iskolánk két tanára és öt diákja Finnországba utazott, Körmend testvérvárosába, Heinävesibe egy pályázati lehetőségnek köszönhetően. A csoport tagja volt Kártyás Gergő is, aki telefonjával, fényképezőgépével rengeteg fotót készített az utazás során, ebből néhány darab a kiállításban is látható - mondta az intézményvezető, majd azt is hozzátette, hogy a tárlat ajándék is a Körmenden tartózkodó finn vendégeknek és a 35 éves körmendi Magyar- Finn Baráti Körnek.

Forrás: Szendi Péter

A megnyitón elhangzott az is, hogy Kártyás Gergő 2016 óta készít természetfotókat, és már most számos magyar és nemzetközi elismerés birtokosa. - Bízunk abban, hogy Gergő karrierje lendületesen folytatódik majd, ebben a fotós szakma tudja támogatni. Igényes, rugalmas, kiválóan gondolkodó, ötletekkel teli, humoros fiatalemberről van szó, akiben az értelmi és az érzelmi intelligencia együtt van - méltatta a fiatal fotóst a gimnázium igazgatója.

Zárásként a 17 éves körmendi gimnazista tárlatvezetést tartott a jelenlévőknek, a finneknek angol nyelven, a többieknek magyarul. Végül Leena Vlasoff, a finn delegáció vezetője ajándékkal köszöntötte a tehetséges fiatal alkotót.