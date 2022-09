A résztvevők először felvillantották a séták emlékezetes pillanatait, majd dr. Zágorhidi Czigány Balázs szerkesztő részletesen bemutatta a kiadványt. Gyöngyösi Zsuzsanna, a vasvári könyvtár és művelődési ház intézményvezetője is méltatta a kézikönyvet igényességéért, információgazdagságáért.

A Nézzük Meg Együtt kulturális városséta-sorozat 2017 tavaszán indult. A közös múltidézés során a város ikonikus történelmi helyszíneit járták be az érdeklődők dr. Zágorhidi Czigány Balázs múzeumigazgató vezetésével.

– Az igazat megvallva nem gondoltam, hogy rögtön az elején is ennyien eljönnek a sétára. Azt meg végképp nem, hogy öt éven át töretlen marad az érdeklődés a rendezvény iránt – mondta el a séták ötletgazdája, vezetője.

Hozzátette: a program egyik jellemzője az élményszerűség. Előadóként maga is arra törekszik, hogy a helyszínekről színes, érdekes információkat átadva meséljen. A séta élményszerűsége abból is adódik, hogy az emberek felfedezik a saját történelmüket, és azt, hogy micsoda értékeket, történelmi múltat rejt a település. A most bemutatott színes kiadvány is ezt az élményt szeretné olvasóinak közvetíteni a séták öt évét összefoglalva.

– A cél az volt, hogy minél több képpel illusztráljuk a füzetet. Nagyrészt épületekről, történelmi helyszínekről, gyűjteményekről van szó. Arra törekedtünk, hogy ne csak jelenkori kinézetüket mutassuk be, hanem történelmi távlatokban is felidézzük ezek múltját – mondta a szerkesztő.

Példaként említett a Szentkút kapcsán egy 19. század közepéről származó metszetet, amelyet először láthat a nagyközönség a vasvári búcsújáró helyről. Eddig máshol ezt nem tudták még bemutatni.

– Összességében ez Vasvár történetéről az első igazán színes összefoglalás. A sétákon bejárt és a füzetben bemutatott helyszínek ugyanis esszenciái a város korai történetének az államalapítástól a török időkön át a 19. századig. Ez egyfajta várostörténeti kézikönyv is – értékelte dr. Zágorhidi Czigány Balázs.

Hozzátette: rövid lexikoncímszavakban és képaláírásokban gondolkodtak. Egy-egy helyszínről igyekeztek kétezer karakterben összefoglalni a legfontosabb információkat. A szép képeket így tartalmas képaláírások egészítik ki 24 oldalon keresztül, közel 12 témát taglalva.

– A kiadványt szeretnék lehetőleg minden vasvári családhoz eljuttatni, hogy a helyiek megismerhessék a benne foglaltakat – hangsúlyozta a történész.

A kézikönyv kiadását az Agrárminisztérium Hungarikum Bizottsága támogatta.

A Békeházban tartott bemutatón elhangzott: a kiadványnak a jövőben lehet folytatása, de ehhez folytatni kell az ennek alapot adó városnéző sétákat is. A programnak része lehet a jövőben egy képzés is: Vasvár most már rendelkezik egy városismereti kézikönyvvel, amely egyfajta sorvezető lehet alkalmi idegenvezetés során a városba érkező vendégek számára. A kiadvány ismeretéről számot adó vetélkedőt is szeretnének szervezni a program gazdái fiatalok, iskolások és felnőttek számára.

A kézikönyv bemutatása után arról is egyeztettek a résztvevők, hogy tudnák az ingyenes kiadványt minden vasvárihoz személyesen eljuttatni, így felhívva annak értékére a figyelmet. Több önkéntes is ajánlkozott a munkára, azonban első körben úgy egyeztek meg a résztvevők, hogy a vasvári intézményekben lehet ezeket igényelni személyesen. A találkozó végül mézbor kóstolóval zárult.