Munkahelyek is kapcsolódtak

155 vállalattal és szövetkezettel kötött szerződést az egyesület. A munkahelyek vállalták, hogy öt évig rendszeresen küldenek pénzt az egyesület számlájára, ebből évente kétmillió forinttal gyarapodott az építési összeg. A brigádok, amelyek közül 280 kérte felvételét a Képtárépítő Egyesületbe, nem fizetett tagdíjat, hanem alkalmanként téglajegy vásárlással járultak hozzá az építkezéshez.

A gyerekek, az iskolák sem maradtak ki

Mindeközben érkeztek kedves levelek iskoláktól, úttörőcsapatoktól. A csörötneki gyerekek példájára a gencsapáti iskola diákjai is levelet fogalmaztak az egyesülethez, amelyben azt írták, hogy egy-egy forinttal valamennyien segítenek. A középiskolák többsége az őszi mezőgazdasági munkák bevételének egy részét - általában 10 százalékát - utalta az egyesület számlájára. A szentgotthárdi gimnazisták ezenkívül személyenként évi 10 forintot ajánlottak fel. A városi óvoda építési programjának támogatása után a képtárért is vállaltak társadalmi munkát több nagyüzemben is. 1977 október 22-én például a Járműjavítóban, a REMIX-ben, a Kerémia Vállalatnál. Még abban az évben szervezett külön műszakot az AFIT, a Felsőcsatári Talkumbánya, az Állatforgalmi és Húsipari Vállalat is.

A művészek alkotásokat ajánlottak fel

A művészek is a leendő képtár odaadó támogatói voltak. Száz képzőművésztől a téglajegyek kiadásáig 172 festmény, grafika, szobor, kerámia és textil érkezett. Értékesítésre ajánlották fel az alkotásaikat. Az intéző bizottság azonban úgy döntött, hogy az arra érdemes művek a képtár gyűjteményét fogják gazdagítani. A Képzőművészeti Alap 1978-ban 3 millió forintot adott a szombathelyi képtárnak. Jelentős összeggel támogatta a képvásárlásokat is. Hiszen akkoriban még nem fejeződött be a Derkovits gyűjtemény gyarapítása. 1973 óta 85 Derkovits festményt, rajzot vásárolt a múzeum. A gyűjtési koncepciónak megfelelően folyt a két világháború közti alkotások felkutatása, megvásárlása. Az anyagok válogatásához, a vásárlásokhoz a Magyar Képzőművészek Szövetsége Kiss Sándor vezetésével adott segítséget. Színészek, színházak, énekesek, zenekarok több műsort adtak a képtárért: 1977 decemberében példaértékű esemény volt a szombathelyi szimfonikusok budapesti koncertje.

A leendő épület helye már biztos volt

Az egyesület elnöksége ígérte, hogy a képtár nem lesz hivalkodó, de korszerű és bővíthető lesz. A helyét már tudták: az Isis szentély szomszédságában. A pályázati felhívás mind a 150 példánya elfogyott. Az építészek örömmel adták a lehetőséget. A szakmai zsűri 1977. decemberig mondott véleményt a pályázatokról. Végül az általa jónak vélt munkákat terjesztette véleményezésre a képtárépítők közgyűlése elé. Ezután adtak megbízatást Mátis Lajos tervező irodájának az építési tervek elkészítésére.

Az alapkőletétel 1979 novemberében volt, a sokévi építkezések után végül 1985-ben nyílt meg a Szombathelyi Képtár.

Ami pedig a cikk főszereplőit, a téglajegyeket illeti: Varga Imre Kossuth-díjas művész Derkovits szobrának felhasználásával tervezt Navratil Ferenc. A jegyek számozva kerültek forgalomba. Eleinte csak Vas megyében lehetett megvásárolni őket. A budapesti baráti kör segítségével hamar megszervezték a terjesztést a fővárosban is. A szomszédos megyékben a múzeumi hálózaton keresztül jutott el a közösségekhez és az egyéni vásárlókhoz.