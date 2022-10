Az embernek, ha lenne kalapja, most megemelhetné, mert a Körmendi Kastélyszínház Társulat valami olyat mutatott szombaton este a Batthyány Örökségközpont Színháztermében, amire rég vártunk mindannyian. Az már önmagában is nagy fegyvertény, hogy megtelt a nézőtér, egy gombostűt sem lehetett leejteni. Másfelől az is örvendetes, hogy több civil művészeti közösség együttes munkájából jött létre az előadás, amelynek rendezését Ecsedi Erzsébet, a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház Aase-díjas színésznője vállalta. A Körmendi Kastélyszínház Társulat tagjain kívül a Béri Balogh Ádám Táncegyüttes táncosai szerepeltek az előadásban, két koreográfus, Soós László és Mesterházi Tamás segítette a munkát, a zenéket Morvay András, a Városi Fúvószenekar karnagya válogatta össze.

A darab - ahogy a népszínművek általában - a népről és a népnek szólnak, ezt igazolta Tóth Ede is A falu rosszával. Egy vidéki kép tárul a néző elé, a remek díszlet Köbli Csaba munkája. A néha szándékoltan modoros dialógusok elénk hozzák, milyenek is vagyunk valójában, ettől hol sírni, hol meg nevetni támadt kedvünk. Egy különös világ ez, amelyben innen is, onnan is csurran, cseppen valami, ahogy Gonosz Pesta bakter - Vörös Attila - is mondja, és lám, kiviláglik: mit sem változott az élet száz, meg száz év alatt. Szegény ember jobban őrzi a másét, mint a magáét - ez is örök igazság, mert ember, nézz csak körül! A szegény fölfelé néz, kapaszkodik, a gazdag meg még feljebb iparkodik.