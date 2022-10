Az Agora - Savaria mozi aulájában egy kisebb kiállítást rendeztek be a szervezők, a tablók, kiadványok Szlovéniát mutatják be. A nyitónapon, hétfőn a Frenk vagyok című filmet vetítették le. Az est további részében beszélgetés következett a film rendezőjével, Metod Peveccel és főszereplőjével, Janez Škoffal. Az idén három alkotást mutatnak be eredeti szlovén nyelven, magyar felirattal, hétfőn, kedden és szerdán. Metka Lajnšček, a Szlovén Köztársaság szentgotthárdi főkonzulja elöljáróban így fogalmazott: - A szlovén filmművészeten keresztül szélesebb körű magyar közönség ismerheti meg országunkat. A kultúra, a sport és a turizmus azok a területek, amelyekkel be tud mutatkozni nemzetünk a nagyvilágban - mondta.

A nyitónapon a Frenk vagyok című filmet vetítették, ami megkapta az Arany Aréna-díjat a 2020-as Pulai Filmfesztiválon rendezés kategóriában. A film női főszereplője az egyik leghíresebb szlovén színésznő, Katarina Čas, aki több nagy brit és más televíziós sorozatban is szerepelt. Eddigi legkiemelkedőbb szerepe Martin Scorsese A Wall Street farkasa című 2013-as filmjében volt, de Al Pacinóval is együtt játszott Danny Collins című amerikai alkotásban. Kedden 17 órától Gregor Božič A gesztenyeerdők meséi című költői szépségű filmet láthatja a közönség, amely a második világháború után játszódik, amikor sokan kényszerültek elmenekülni az otthonukból.