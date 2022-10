A L’art pour l’art Légitársaság elindította első járatát: a Laár András utáni korszak első előadásával érkezett Szombathelyre, az MMIK-ba a társulat csütörtökön este.

Ezekben az időkben mindenkinek szükséges egy kis nevetés, egy kis poénkodás és egy kis jókedv. Ezekből egyáltalán nem volt hiány, hiszen a közönséget is bevonó rövid történetek, musicalelemekkel, kivetített, átdolgozott mesékkel megteremtettek egy olyan hangulatot a színházteremben, amely bővelkedett a mókában.

Talán csak a pilóta, aki nem tudja melyik jelenetben kell belépnie, volt az, aki "átívelt" a történetek között, de a végén ő is megtalálta a maga helyét. (Ha új légitársaság, akkor pilóta is kell.) Hallhattuk, hogyan civakodik Leonardo da Vinci és a modellje egy musical keretében, a rockzenét kedvelőknek szánt stílusban. A szóviccekkel, a direkt rossz rímekkel, na meg persze faviccekkel is dolgozó történetekben megismerhettük több karaktert is, amelyekben egy közös van: valami nem stimmel velük - nevethettek a nézők.

A társulat új tagja Stefanovics Angéla, akinek humorért nem kell szomszédba mennie. Most is kiemelkedő alakítást hozott a színpadra, hiszen sokszor kollégái - Dolák-Saly Róbert, Pethő Zsolt és Szászi Móni. sem bírták ki nevetés nélkül a poénjait, a közönségről nem is beszélve.

Az érdeklődők számával nem sem volt gond, hiszen majdnem megtelt az MMIK nézőtere csütörtök este. Az előadás összességében sikernek könyvelhető el, hiszen a színháztermet elhagyó nézők közül még sokan törölgették a nevetés okozta könnyeket az arcukról, és be kell valljuk, mi sem unatkoztuk egy percig sem. Bár azt még hozzá kell tenni, hogy a kabátok leadása nem bizonyult jó ötletnek, hiszen öröm volt a teremben, de meleg már sajnos kevésbé.