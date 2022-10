A zene világnapja alkalmából mutatták be a Berzsenyi Dániel Könyvtárban Gál József helytörténész "a mi Janink" címmel a szombathelyi születésű hegedűművészt, zeneakadémiai tanárt, Koncz Jánost (1894-1937) bemutató kötetét (elektronikus változat: https://konczverseny.hu/a-mi-janink/).

Az eseményen köszöntőt mondott Horváth Soma alpolgármester, a szerzőt Horváth Imre karnagy kérdezte. Közreműködtek a Bartók Béla Zeneiskola tanárai - Brandiszné Szép Emőke, Radványiné Novák Judit -, növendékei - Paksi Liza, Illés Klaudia - és Brandisz Márton intézményvezető-helyettes.

Gál tanár úr - mint mindig - most is rendkívül alapos, körültekintő munkát végzett, a szép kiállítású kötet szerkesztője Mayer László, tervezője Bonyhádi Károly. Amint a szerző az előszóban írja: legújabb muzsikusportréjával is az volt az elsődleges célja, hogy a kimagasló művészi tehetség mellett fölmutassa az emberi nagyságot, tisztességet. A kötet kiadója a Szombathelyi Bartók Béla Zeneiskola Alapítványa.