A gyakorlati foglalkozással egybekötött programon Holecz Lajosné, az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy a fazekastábort és szakkört az iskola korábbi vezetője, Kovács László indította útjára. A két program ma is része az iskolai életnek, az idén már tizenhetedik alkalommal szervezték meg a nyári fazekastábort, amelynek szakmai vezetője Stefan Zelko volt. - A gyerekek megismerkedhettek az agyaggal, fejlődött finommotorikus képességük, kiélhették kreativitásukat, emellett egy hétig benne élhettek a fazekasságban, ebben az ősi mesterségben, amelynek tovább örökítését fontos feladatunknak tartjuk - mondta Holecz Lajosné.

Metka Lajnscek, a Szlovén Köztársaság szentgotthárdi főkonzulja kiemelte, hogy a Rábavidék harmadik alkalommal vesz részt a Szlovén Kulturális Örökségvédelmi Hivatal projektjében. - Mozgalmas napokon vagyunk túl, a múlt héten kétnapos szimpóziumot tartottunk a rönkhúzásról, majd papírvirág-készítő workshopot hirdettünk. Most a fazekasmesterség van a fókuszban, és hamarosan jön a Szellemek útja című programunk is, amely a népi hiedelemvilágot mutatja be. A sokszínűség is mutatja és bizonyítja, hogy élnek a hagyományok a Rábavidéken - mondta a főkonzul.