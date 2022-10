A Velemi Alkotóműhely 1975-ös megnyitása előtt Szombathelyen már három Fal- és Tértextil Biennálét rendeztek meg, kétszer is bemutatkozhatott az 1973-ban útjára indított Ipari Textilbiennálé, valamint utat tört magának egy teljesen új művészeti kifejezőeszköz, a miniatűrtextil. Világossá vált, hogy ennek az új és feltörekvő művészeti ágnak, a textilnek, szüksége van a további fejlődés lehetőségére, azt pedig mindig a kísérletek tudják előre lendíteni. Így született meg a gondolat, hogy Vas megyében is megteremtik ennek a feltételeit egy művésztelep létrehozásával. Az itt folyó munkába évente 10 művész kapcsolódhatott be pályázat útján.