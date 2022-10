Október 6-tól 16-ig vár ránk a Vas Megyei Értékek Hete. Éles Krisztina, a Nemzeti Művelődési Intézet Vas megyei igazgatója elmondta, arra kérték a kistelepüléseket, helyezzék fókuszba értékeit, ezekre szervezzenek interaktív programokat. A programok kiemelt célja, hogy a helyi amatőr művészeti csoportokat bemutassa. Több mint nyolcvan település csatlakozott: Rábagyarmaton kinyit a tájház, szüreti programmal készülnek Gersekaráton, családi kincskeresővel Bozsokon, Iváncon új emlékhelyet adnak át, Káldon kemencét avatnak, Halastón falusétát szerveznek. Az idén a Vas Megyei Önkormányzat is támogatja a felhívást: az amatőr művészeti közösségek fellépéséhez anyagilag is hozzájárul. A programok plakátra és térképre kerülnek: a közösségi médiában, a megyei önkormányzat honlapján is olvashatók lesznek.