- Közel harminc éve, hogy a Savaria Szimfonikus Zenekar koncertmestere vagyok. Több mint negyedévszázados munkásságom alatt nemcsak megannyi felejthetetlen szakmai élmény gazdagítja a pályafutásomat, hanem értékes emberi kapcsolatok fűznek a zenekarhoz. Nagyon meghatva és megtisztelve érzem magam, hogy a kollégáim immár negyedszer is megválasztottak az "Év Zenekari Művészének".

Pár évvel a nyugdíjba vonulásom előtt az idei elismerést úgy érzem, talán egy életműdíjnak is nevezhetjük. Zenekari művészként mindig is igyekeztem a legnagyobb odaadással és legjobb tudásom szerint végezni munkámat. A pályám vége felé tartva remélem, a zene és a szimfonikusok iránti elhivatottságom egyfajta példaként is szolgál majd a következő generációk muzsikusainak - mondta el Gyenge Tibor.