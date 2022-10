Újratöltve 8 perce

Kirikou, te élsz! - Az afrikai kisfiú ismét a szombathelyi Meseboltban

A Mesebolt Bábszínház 2017-ben mutatta be a Michel Ocelot rajzfilmjéből - de attól elrugaszkodva - készült, több rangos díjjal is elismert mesét, a Kirikou és a boszorkányt. Most felújították az előadást.

Kirikou tervezője Trifusz Péter, mozgatója Kovács Bálint Fotós: Unger Tamás

A Kovács Géza vezette szombathelyi bábszínház működéséhez hozzátartozik, hogy időről időre felújít a társulat egy-egy előadást. Hiszen nemcsak a társulat változik, hanem (tulajdonképpen jóval gyorsabban) a közönség is: gyerekek generációi nőnek föl a Mesebolt bemutatóin. A 2017-es Kirikou-ból mára ketten vannak a bábszínházban: a két főszereplő, Kovács Bálint és Gyurkovics Zsófia. Anyaszerepben Kolozsi Angélát látjuk - és halljuk megnyugtató hangját. Van abban valami mágikus, hogy az évekig pihenő csodálatos szekrény - Trifusz Péter tervezése - egyszer csak újra kinyílik, hogy a színészek és a bábok elővarázsolhassák belőle a történetet. A felújítás önmagában megmutat valamit a báb, a bábjáték titkaiból. A Kirikou és a boszorkány ráadásul dinamikus, napsütötte, testet és lelket megpezsdítő (igény Kolozsi Angéla és Kovács Bálint

Fotós: Unger Tamás be vevő) előadás. Az afrikai népmesei forrásból táplálkozó mese pedig mindenekelőtt megmutatja az ember - mint ember - gondolkodásának mozgatórugóit. Hogy mindenki más - és mindenki hasonlít. Kirikou például hasonlít Hüvelyk Matyira. És amikor Kirikou halált megvető bátorsággal elindul, hogy legyőzze Karabát, a falut sanyargató, aszállyal sújtó gonosz boszorkányt, nem üt, nem vág, nem szúr - hanem gyógyít. Kihúzza a tüskét, amely szenvedést okoz a magányra kárhoztatott egykori kislánynak. Kihúzni a tüskét, megszüntetni a szenvedést és a magányt - és megszűnik a gonoszság is. Jegyezzük meg jól. Amikor Kirikou kimenti gyerektársait az áradó vízből, van egy pillanat, amelyben mindenki azt hiszi: a hősies kisfiú meghalt. Kiszűllt belőle a lélek. De akkor Kovács Bálint kezére veszi a Kirikou-kesztyűbábot, amely/aki megmozdul: "Kirikou, te élsz!" Ez a bábszínház: él és gyógyít. Michel Ocelot: Kirikou és a boszorkány Író, dramaturg: Khaled-Abdo Szaida Tervező: Trifusz Péter Mozgás: Kovács Bálint Korrepetitor: Kovács Katalin Zeneszerző: Takács Dániel Rendező: Kovács Géza Szereplők: Kolozsi Angéla, Gyurkovics Zsófia, Kőmíves Csongor, Kovács Bálint, Varga Bori. Zenei közreműködő: Keller Dániel mv., Kiss Dávid

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!