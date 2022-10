– Sokan azt mondják, hogy ilyen időszakban, amikor ennyi teher hárul mindenkire és pesszimizmusra vagyunk hajlamosak, az ünneplésnek nincs is helye. De kell ünnepelni: az elődök olyan teljesítményt tettek le az asztalra, amire büszkék lehetünk – fogalmazott Dr. Baráthné Molnár Mónika könyvtárigazgató. Hozzátette: az ünneplés azért is kell, hogy reményt adjon a jövőre, hogy legyen mibe kapaszkodni. Igen: más körülmények között is képesek leszünk arra, hogy a könyvtárat tovább működtessük. Mint mondta, kevés ehhez azonban a könyvtáros elhatározása, kell hozzá az olvasás szeretetének népszerűsítése is. A könyvtárosok küldetése, hogy újabb olvasókat, újabb könyvszerető közönséget neveljenek. S ha lesznek olvasók, akkor lesz könyvtár is.

A rendezvénysorozat Vas megyében is folytatódik: október 6-án, csütörtökön 17 órakor nyílik Kiss Ilona Munkácsy-díjas grafikusművész, Németh Aladár-díjas könyvművész kiállítása a könyvtár földszinti előadóteremben. Október 7-én, pénteken 17 órakor pedig a Médiatárba és nyelvi részlegébe várják az érdeklődőket, ahol Nyerges Erika íróval beszélget Spiegler-Kutasi Nikoletta a kávéházi cigányzene történetéről. Igazi kávéházi hangulatban, számos Vas megyei érdekességgel, cigánymuzsikával és mozgóképekkel – melyeken Jávor Pál is feltűnik.

Kőszegen október 4-én 17 órától író-olvasó találkozót tartanak: Karády Anna írónővel Czagány Tünde könyvtáros beszélget. Október 5-én 16 órától “Kőszegi könyvtárak és olvasók a XIX. században” címmel Söptei Imre főlevéltáros tart előadást. Október 5-6-7-én népmese napi foglalkozást is tartanak óvodásoknak, a program regisztrációhoz kötött.

Október 9-én pedig Könyves Vasárnap: rendkívüli nyitvatartással mellett 14 órától tartják a “Műtárgymesék” pályázat eredményhirdetését és díjátadóját, majd 15 órától jönnek a “Történelmi regényírók” - A vendégekkel: Cselenyák Imrével, Gál Vilmossal, Schmöltz Margittal és Trux Bélával Kapa Mátyás beszélget.

Október 4-én 17.30 órától a celldömölki könyvtárban bemutatják Novotny Zoltán sportriporterrel készült Sport, rádió, hit című interjúkötetet. A fotókkal gazdagon illusztrált könyvben egy színes életút állomásai elevenednek meg a beszélgetőtársnak – egyben a kiadvány szerkesztőjének –, Boda Zsuzsának a kérdései alapján. A finom humorral átszőtt interjúban az olvasók nemcsak a sportszerető Novotny család bájos történeteivel ismerkedhetnek meg, de számos sport- és rádiótörténeti kulisszatitkot is megtudhatnak.