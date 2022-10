A napokban mutatták be Bükön az Akik tollat fogtak című antológia második, bővített kiadását. Ennek szerkesztője Sudár Lászlóné mellett a kisváros könyvtárának egykori vezetője, Sági Ferenc volt. A helytörténésszel a felolvasóesettel egybekötött rendezvény után beszélgettünk.

- A Répce-vidéki antológiába a vasi költők mellett Győr-Moson-Sopron megyei szerzők műveit is beválogattuk – mondja elöljáróban Sági Ferenc.

– A Répce a két megye határfolyója: a jobb oldalán lévő területek a történelmi Vas-, a balon pedig Sopron Vármegyéhez tartoztak. A hagyományok okán úgy gondoljuk, bennünket a Répce köt össze, számunkra sokat jelent az a tájegység. Az itt élők szavakban mondhatták érzéseiket, gondolataikat. Az antológiát nyilvánosan most mutathattuk be a nagyközönség előtt. (A szervezők megemlékeztek Szigeti Ildikóról, a tragikusan fiatalon elhunyt helyi költőről is.)

- A harmadik kiadás igazából a második kötet lesz, kisebb részben tartalmazna verseket, nagyobb részében prózai művek szerepelnének – folytatja Sági Ferenc. – Az antológia szerzőinek többsége inkább olyan írónak vallja magát, akik verseket is jegyeznek. Két és fél éve zártuk le a második kiadás szerkesztését, így nem meglepő, hogy néhány újabb költőt is találtunk, de a művek többsége elbeszélés és más kispróza lesz.

Sági Ferenc először a megkezdett helytörténeti munkáit szeretné befejezni. Manapság is fáradságos munkával kutatja Bük, Csepreg történelmét, illetve a Répce-vidék településeinek múltját. A két városban egykoron működő cukorgyárakkal kapcsolatos tanulmányai lassan a végéhez közelednek.

- Kedves feladatomnak tartom, hogy a büki önkormányzat felkérésére összeállítsam a város múltjával foglalkozó kötetemet – teszi hozzá Sági Ferenc. – Ebben a korábban főként ismeretterjesztő szándékkal készült írások jelennek meg. Ezek többségét átdolgozom és ellátom lábjegyzetekkel. Szeretném megírni a szülőfalum történetét. Azután veszek egy mély levegőt, és reményeim szerint hozzáfoghatok a Répce-vidéken élők antológiájának második kötetéhez.