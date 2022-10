Október 29- én, szombaton több száz árus kínálja portékáit a belvárosban a Simon-Júdás-napi országos kirakodóvásáron. A vendéglátóegységek már 28-án, pénteken kinyitnak a vásár területén, az idén visszatérnek a zenei programok.

A várparkolóban az étel- és italárusok pénteken délelőtt 11 órától várják a vendégeket. 19 órától DJ Shepherd, 23.30-tól DJ Dominique zenél a várparkoló színpadán. A vár előtti vendéglátóegységek is kinyitnak aznap 18 órától. Az idén is lesz borudvar a Posta tér mögötti parkolóban: pénteken 11 órakor neves borászatok kínálják ott boraikat. A jó hangulatról a Kale Lulugyi (Fekete Virág) nevű cigányzenekar gondoskodik, pénteken 18-tól 23 óráig, szombaton 12-től 18 óráig zenélnek a borudvarban. Szombaton a Kossuth téren, a Batthyány, a Hunyadi, az Árpád, az Ady, a Deák, a Várkerület, a Rákóczi utcában és a Posta téren vásárolhatunk az árusoktól. A Tinódi- és a Gárdonyi-iskola környékén koszorúvásár lesz, kinyit a kézművesek utcája. Szombaton a várparkolóban a Bendzsó Music zenél 11-től 17 óráig. Közben 13 és 14 óra között Luji hívja nosztalgiázni a közönséget. Szombaton a vásári forgatagban a Herpenyő zenekart is hallhatja a közönség. A Batthyány utca 29. szám alatti volt zárdaépület előtt találkozhatnak velük a vásárlátogatók. Sárvár hat évszázados múltra visszatekintő szabadtéri nagyrendezvényére több tízezer látogatót várnak a szervezők. Jó hír a vásárba készülőknek, hogy a meteorológiai előrejelzés tavaszias időjárást ígér egész hétvégére.

KONCERT

Szombathely A Végállomás Klubban október 28-án, pénteken 20 órakor a Rózsaszín Pittbull lép színpadra. Október 29-én, szombaton 19.30-kor két remek olasz rockbanda látogat a Végállomásba. Érkezik a Dark Ages és a Watershape, helyi erőként pedig a fiatal Ravenmask izzítja a hangulatot. Október 30-án, vasárnap 19 órakor az Analog Balaton mutatja be első nagylemezét első önálló turnéján. Vendégük 7s és helyi erőként a fiatal tehetség Alterego. Az Agora Művelődési és Sportházban Földes László Hobo lép fel a Vadászat című műsorával november 3-án, csütörtökön 19 órától. Csaknem negyven éve, hogy elkezdte írni a szövegeket, majd Póka Egon nekilátott a megzenésítésnek. Kőbányai konyhájukban akusztikus gitáron mutatta meg, és ott, helyben rakták össze a dalokat. 1984- ben jelent meg a dupla album, majd karácsony táján a Budapest Sportcsarnokban bemutatták, Szikora János adoptálta színpadra. Ezt 2002-ben és 2007-ben Vidnyánszky Attila sikeres rendezései követték. Több filmkészítési terv is elvetélt az eltelt évtizedek alatt, de Hobo ezeknél fontosabbnak tartja, hogy társaival koncerten játsszák el a művet. A mostani turnén a saját változatát adják elő. Mindig úgy gondolta, hogy a Vadászat nem színházba, hanem koncertre való, amelybe persze bele lehet építeni színházi elemeket. Ezért a számokat keretjáték köti majd össze, amit egy vásári bohóc vezet elő. A régi album dalai mellett újabb, ide illő számok is elhangzanak majd, hiszen a téma máig nem évült el, és sajnos úgy tűnik, soha nem is fog.

SZÍNHÁZ

Szombathely Az MMIK Mesebolt Bábszínházban, a Lázár Ervin teremben október 30-án, vasárnap 10 órakor Kormos István Vackor az óvodában című matiné-előadása, melyre négyéves kortól várják a gyermekeket.

RENDEZVÉNY

Szombathely Az Agora Művelődési és Sportházban október 28-án, pénteken 19 órától éjjel 1 óráig Westival lesz; fellépők: BSW, hazánk egyik legnagyobb rapzenekara, Azahriah, Baukó Attila magyar énekes, dalszerző és youtuber, a Valmar magyar popduó, amelynek tagjai Valkusz Milán és Marics Péter. A Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtárban könyvbemutató lesz október 28-án, pénteken 16.30-tól. Tóth Ferenc történész Souvenir francais – Magyarok és franciák Szent Márton földjén című tanulmánykötetét mutatják be. Köszöntőt mond és a rendezvényt megnyitja dr. Székely János megyés püspök. A kötetről beszélgetnek: Tüskés Anna irodalomtörténész és művészettörténész és a szerző, mindketten a bölcsészettudományi kutatóközpont tudományos munkatársai. Az Agora Művelődési és Sportházban október 29-én, szombaton 9-től 12 óráig a kézműveskuckóban készülnek a halloweenre a gyerekek.

Bük Csokit vagy csalunk! címmel játékra invitálja a helyi lakosságot a Büki Művelődési és Sportközpont október 31-én, hétfőn 17-től 19 óráig. Halloween estéjén rémisztő jelmezbe öltözött gyerekek és felnőttek indulnak útnak lámpásaikkal, hogy felkeressék a város csoki- és cukorlelőhelyeit. Az utcákban táblák fogják jelezni azokat a házakat, ahol fogadják a gyűjtögetőket. Vigyázat: lehet, hogy a fogadók kint állnak jelmezben a házuk előtt, de lehet, hogy elbújtak!

Szentgotthárd Tökpartit rendez a színházban a Pannon Kapu Kulturális Egyesület október 30-án, vasárnap 14 órától 21 óráig, mert idén sem maradhat el a kicsik és nagyobbak egyik kedvenc programja, amelyhez a szervezők ajánlása szerint érdemes melegen öltözni. 14 órától játszóház kezdődik, mellette kézművesprogramok, amelyek részeként természetesen töklámpásokat is készíthetnek a gyerekek. Ezenkívül csillámtetoválással, arcfestéssel is díszíthetik magukat, mert 17.30-kor indul a jelmezes felvonulás a város utcáin, közben zajlik a jelmezverseny, amelynek eredményhirdetése 20.15-kor lesz. 18 órától lehet teljesíteni a varázslatos küldetéseket a település különböző pontján.



KIÁLLÍTÁS

Szombathely A Smidt Múzeum rendhagyó és ingyenes tárlatvezetéssel búcsúzik október 29-én, szombaton 14 órakor a kényszerű téli bezárás előtt. A két tárlatvezető a múzeum kiállításában a tárgyak kevésbé ismert hátteréről és különleges történeteiről mesél a látogatóknak. Emellett meglepetésként a raktár mélyéből olyan nagy értékű, országos jelentőségű tárgyak bemutatására is sor kerül, melyeket eddig nem láthattak a vendégek. „A Smidt Múzeum Szombathely egyik éke, ennek szellemében búcsúzunk látogatóinktól, remélve a minél előbbi újabb találkozást” – olvasható a hívogatóban. Tárlatvezetők: dr. Hollerné Mecséri Annamária történész, intézményvezető és Tangl Balázs történész.

Felsőcsatár, Vashegy Vasfüggönymúzeum: naponta 10–19 óráig várja az érdeklődőket. Szombatonként és vasárnaponként 11 és 15 órakor tárlatvezetést tart az alapító tulajdonos.

TÚRA

Kőszeg Őszi túrát szerveznek a Kőszegi-hegységbe október 29-én. Találkozás a szombathelyi vasútállomáson 8.06-kor a Kőszeg felé induló vonatnál, illetve a kőszegi állomáson 8.29-kor. Útvonal: Pogányok – Velem – Borhaforrás – Vörös-kereszt – Felső-pogányok – Kőszeg vasútállomás. A táv: 20 kilométer, a szint: 530 m. Az ingyenes túrát – amely az Írottkő Natúrpark programja – Süle Antal vezeti (telefonszáma: 06/20/288-3288)