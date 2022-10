A gyerekek fantáziavilága megalkotta nekünk Hebehurgyát, a fémvágót, aki egy Deltoid névre hallgató dinoszaurusszal versengve próbálja elnyerni a királykisasszony kezét, de a jövőkutató nagy útjának történetével, vagy egy adóellenőr egy napjának mesebeli fordulataival is megismerkedhettünk hétfő délután. A szöveg megalkotása után az illusztrálás és a zenei aláfestés következett. Míg a csapat egyik része bent, a könyvtárban rajzolt, a többiek az épület előtti teraszon muzsikáltak Gergácz András vezetésével. A zenés improvizációba gitárokkal, fuvolával, furulyával, csörgőkkel, dobokkal és egyéb ütős hangszerekkel kapcsolódtak be a gyerekek. Megzenésítették történeteiket és a magyar népmesék ismert dallama is felcsendült a hétfői közös alkotás alatt. A program a Berzsenyi Dániel Könyvtár olvasást népszerűsítő programjaként valósult meg, melynek keretében a jövő héten robotika-foglalkozásra kerül majd sor a kissomlyói könyvtárban.