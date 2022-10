Elmondta: valaha egy uradalom központja volt, 2003-ban feltárt és szépen helyreállított alapfalai megtekinthetők. A rotundában - amely a Vas Megyei Értéktár része - vasárnap reggel barátaival a Rác Gábor vonósnégyes adott koncertet. Földes Tímeától, a helyi művelődési házat működtető Együtt Nádasdért Egyesület elnökétől megtudtuk: a Vas Megyei Értékek Hete alkalmából bemutatták a régi iskolaépületben található helytörténeti gyűjteményt is, ami a régi mesterségek eszközeit vonultatja fel, láthatók benne fotók és térképek is. Itt van a Nádasdi Helyi Értéktárba felvett értékek bemutató kiállítása is.