Szemerkélni kezdett az eső szombaton 10 óra körül a szombathelyi belvárosban, az élőlánc elmaradt, de talán jobb is volt sétálni egyet a szépen növekvő ünneplő társaságban - sokan voltunk, de ne mondjunk tömeget, a tömeg nem jár színházba. Pedig színházba járni jó, főleg, ha olyan előadásokat láthat az ember, mint Szombathelyen, a WS Színházban. Jó elismételni sokadszor is: 2007. szeptember 27-én a szombathelyi közgyűlés egyhangúlag - tartózkodás és ellenszavazat nélkül - döntött arról, hogy megalapítja a megyeszékhely első, önálló társulattal és épülettel bíró kőszínházát. Néhány nap múlva hivatalosan is létrejött az intézmény (nonprofit zrt.).

Tizenöt év a személyes életünkben sem elhanyagolható idő. A társulat alapítói közül többen ma is itt játszanak - közéjük tartozik Szabó Tibor igazgató, aki nehéz helyzetben vette át a színház vezetését: előbb a Covid, most a gazdasági válság állítja kemény próbatételek elé a színházat - hát, fekete-aranyban himbálóznak a születésnapi lutftballonok -, ahol pedig emberségünk alapjait őrzik és mutatják föl. Minden előadás - remény. És minden néző - remény. A sétán nemcsak luftballonokat osztottak, hanem kuponokat is - születésnapi kedvezményt.