Dr. Baráthné Molnár Mónika, a könyvtár igazgatója köszöntőjében elmondta: hetven év elteltével a mutatók szerint a könyvtárakra még mindig van igény. Hogy ez a továbbiakban is így maradjon, fontos feladat, hogy a jövő olvasóit is becsalogassák a könyvtárba. Hozzátette: biztató a helyzet, hiszen sikeresen működik a helyi gyermekrészleg, és a kistelepülési könyvtári ellátás keretében is rengeteg kisgyereknek tartanak könyvtári programokat megyeszerte.

A köszöntő után kicsik és nagyok is körbeállták az épületet, ezzel jelképesen is átölelve a könyvtárat születésnapja alkalmából.