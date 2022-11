Korábban beszámoltunk róla, az energiaválság miatt rendkívüli intézkedéseket vezetett be a celldömölki önkormányzat. Egyebek mellett közigazgatási szünetet rendeltek el, jelentősen csökkentették a Swietelsky Aréna hőmérsékletét, és ideiglenesen bezárt a KMKK. Ez azonban nem jelenti azt, hogy programok és olvasnivaló nélkül maradnak a városban élők a téli hónapokra. Ideiglenesen új helyen, a Közösségi Szolgáltatóházban rendezkedtek be az intézmény munkatársai, akik, ha szükséges, otthonról is folyamatosan dolgoznak. Németh Tibor, a Kresznerics Ferenc Könyvtár vezetője elmondta: két helyiséget vehettek birtokba az épületben, ebből az egyiket folyóirat-olvasónak rendezték be. A korábbi kiadványok mintegy harmadát tudták áthozni, de a napi és heti folyóiratok folyamatosan elérhetőek. Szűkebb formában, de továbbra is biztosítanak internet-hozzáférési és nyomtatási lehetőséget, és lehet kölcsönözni is – egyrészt más könyvtárak között, másrészt helyben. Elsősorban az újonnan kapott és a visszahozott példányokat kínálják ki, de szükség esetén a központi épületből is kikérhetők a könyvek. – Nekünk és az olvasóknak is meg kell szoknunk az új helyet, de lehetőségeinkhez mérten igyekszünk mindent megoldani – hangsúlyozza Németh Tibor, hozzátéve: a könyvtár kisközösségei is tovább dolgoznak. A Családfakutató Klub tagjai az új helyen találkoznak, a Honismereti Klub a polgármesteri hivatal épületében talált ideiglenes otthonra. A Kresznerics Ferenc Könyvtár hétfőn, szerdán és pénteken 14–17 óráig, kedden és csütörtökön délelőtt 9–12 várja személyesen az olvasókat, de telefonon és elektronikus úton is fogadják a kölcsönzési igényeket. A művelődési központ szolgáltatásai hétfőn 14–17 óra között, keddtől péntekig 9–17 óráig vehetők igénybe. Jó hír a celldömölkieknek, a szűkebb hely nem jelent szűk programnaptárt. Advent valamennyi hétvégéjére vásárral, műsorral, gyertyagyújtással készülnek. Most szombaton, november 26-án Izsákfán 14, Alsóságon 15 órakor kezdődnek a programok, a Szentháromság térre 16 órától várják az érdeklődőket.