A rendezvényen elsőként Pethő-Udvardi Andrea evangélikus lelkész köszöntötte a közönséget, majd a Kőszegi Evangélikus Egyházközség kórusa mutatta be műsorát. Tőlük a Kortárs Keresztény Kórus vette át a dal-stafétát. A sárvári evangélikus gyülekezet énekkara 2012. szeptemberében alakult, idén jubilálnak.

-A tagok olyan szorgalommal és hittel dalolnak, hogy öröm számukra minden kóruspróba és fellépés. Most egy közös éneklésre kőszegi kórusbarátainkat is elhívtuk - nyilatkozta Vörös Krisztina sárvári karnagy. Az együttesek közösen is felálltak három dal eléneklésére. A zárószámokat is együtt választották ki. Egyik közös kedvenc Jacques Berthier Per Crucem című műve volt. A produkciót a közönség vastapssal jutalmazta. A ráadás-éneklésbe Vörös Krisztina vezényletével már a hallgatóságot is bevonták az énekkarok.

A dísztermi este közös nevezője az volt, hogy mindkét kórus meggyőződése azonos: a zene a lelket táplálja és szeretet áraszt. A jó hangulatú eseményen az énekkarok és közönségük is láthatóan jól érezték magukat, ezt a záródal közös éneklése is bizonyította. Az est egy másik fontos célt is elért: a kórusbarátságok mélyülésének bizonyítékaként a sárváriak meghívást kaptak tavaszra Kőszegre, egy következő közös koncertre.