Varga Albin kultúrházigazgató elmondta: a Nemzeti Művelődési Intézet és a Hagyományok Háza közös szervezésében tudott megvalósulni A szakkör program, látszik az elkészült alkotásokon, hogy ez nem online, hanem jelenléti kurzus volt. Biztos, hogy képzettek ezt tovább fogják vinni, hiszen volt, aki már úgy jött ide, hogy ezt oktatja is. A Nemzeti Művelődési Intézet vasi igazgatóság képviseletében ifj. Földesi Jánostól megtudtuk: nagyon sikeres a most már második évadát élő A szakkör program, több ezer ember vesz részt venne, rengeteg visszajelzés érkezik hozzájuk, hogy szükség van szakkörvezetőkre; képzés azt az ajtót nyitotta meg, hogy elmozduljanak a minőségi fejlődés irányába. A Hagyományok Háza képviseletében Orbán Judit vezette a vizsgát, amelyet azzal indított, hogy olyan gyönyörű kézimunkák születtek, hogy ránézésre is mindenki megugrotta a szintet. Köszönetet mondott az oktatóknak: Beszprémy Katalinnak, aki a hímzőket és Neczné Vajna Zsuzsannának, aki a gyöngyfűzőket tanította.