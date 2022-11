Népi fajátékok, kézműves termékek, számtalan ételkülönlegesség, pónilovaglás és számos más program várja a családokat a hétvégén a Vasi Skanzenben.

A Szombathely szülöttjéhez, Szent Mártonhoz kötődő hagyományok közül a Szent Márton Vásár a legrégebbi, több mint 500 éves múltra tekint vissza - erről is beszélt Orbán Róbert azon a kerekasztal beszélgetésen, ahol Szent Márton gyümölcseiről tudhattak meg többet az érdeklődők. Szó esett a Múzeumfaluban több, mint tíz éve létrehozott mesterséges szőlőbirtokról is, amiről szőlőkönyvet is vezetnek - azt dr. Illés Péter etnográfus mutatta be. Dr. Balogh Lajos botanikus főmuzeológus pedig arra is kitért: a 4-500 éves maribori és pécsi szőlőtőkék egy-egy hajtását is elültették már itt.

Szommer lldikótól, a Szent Márton Intézet intézményvezetőjétől a régi mondás is elhangzott: Aki Márton napján libát nem eszik, az egész évben éhezik. Ugyanez igaz az újbor fogyasztására is: az, aki ezt elmulasztja, egész évben szomjazni fog. Szent Márton napja - november 11-dike - a gazdasági év lezárása, a téli időszak kezdete, amihez korábban eszem-iszom, dínom-dánom társult - erről és az újbor első kóstolásához kapcsolódó ünneplésekről is beszélt Szommer Ildikó.