A megjelentek több előadást is meghallgathattak a nap folyamán - egybe pedig aktívan be is kapcsolódhattak. Közvetlenül ebéd előtt kérdezz-felelekre invitálták őket a püspökök: Varga László kaposvári megyéspüspök, dr. Székely János, a Szombathelyi Egyházmegye püspöke és Fekete Szabolcs Benedek segédpüspök. Érkezett feléjük kérdés a házasság kötelékének megőrzéséről, szeretteinknek való segítségnyújtásról, a megbocsátás fontosságáról. Az egyik kérdezőt az érdekelte, miként vélekedik egy katolikus püspök arról, hogy a karácsonyvárás időszaka egyre inkább kitolódik. Fekete Szabolcs Benedek elmondta: ahogyan a világ megéli ezt az időszakot, az nem a mi kezünkben van, ez egy biznisz.