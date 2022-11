Sok jó ember kis helyen is elfér – mondta valaki bizakodóan az ajtóban, mikor betódultak rajta az óvodások és kísérőik, megtelt a kultúrház gyermekzsivajjal. Márton napi séta után voltak, ami a Márk Rozáriumtól, Pócs Margit rózsakertjétől indult, aki két igazi, élő libával és Szent Márton képekkel várta a gyerekeket. Állomás volt az önkormányzat és a templom előtti tér is, ahol Györe Eszter kulturális asszisztens mondta el a tudnivalókat. A kiállításon főleg az acsádi kastély és a Márk Rozárium képeit láthattuk, de feltűntek a tablókon az evangélikus és a katolikus templom, a könyvtár, a park és a játszótér részletfotói is. Dr. Kovács Bernadett polgármester bevezetőjében köszönetet mondott a Vas megyei önkormányzatnak a kiállítás létrejöttéért, és a tárlatrendezőknek, Kovács Magdolna koordinátornak és Dr. Bakó Bélának, a TIT Vas megyei igazgatójának, akik egy fotótanfolyam résztvevőinek munkáit válogatták öt molinóra.

Bakó Béla arról beszélt, hogy a jövő nyelve a képi nyelv (sőt, már most is ebben élünk), amely sűrítve hordozza azokat a mondandókat, amelyeket hosszú szövegben lehet leírni. Ez a kiállítás beszédes szép momentumokat villant fel Acsád életéből, a kultúrházban november 18-ig, utána az Idősek Otthonában a kastély lakói számára. A gyerekek végül a Ludas Matyi című rajzfilm vetítését kapták ajándékba zsíroskenyérrel, meleg teával.