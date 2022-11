Bemutató 59 perce

Friss borsó a konzervdobozból: Pettson és Findusz újra a Meseboltban

Jobbkor nem is jöhetett volna a szombathelyi Mesebolt Bábszínház Pettson és Findusz-felújítása, mint most, november elején, amikor lassan a lelkünkbe is beköltözik a várakozás. Vasárnap délelőtt volt a bemutató az MMIK-ban, a Mesebolt Lázár Ervin-termében.

Ölbei Lívia Ölbei Lívia

Forrás: Trifusz Ádám/Mesebolt Bábszínház

A Mesebolt Bábszínház életéhez hozzátartozik az előadások felújítása, nemrég a Kirikou és a boszorkány új változatának örülhettünk. Most a népszerű svéd szerző, Sven Nordquist könyvsorozatából 2019-ben készült előadás ragyogott föl újra. A borsókonzerves dobozban érkező kismacskát továbbra is a kifogyhatatlan energiájú, csibészes Kovács Bálint játssza; ő veszi a kezébe a Fekete Dóra által tervezett hetyke kis bábot – és megtörténik a kifürkészhetetlen csoda: a macskának tekintete van, a macska tényleg életre kel. Forrás: Trifusz Ádám/Mesebolt Bábszínház (A szülők meg kuncognak a nézőtéren, nyilván emlékezteti őket valakire.) A magányos Pettson szerepét a meseboltos társulathoz legújabban csatlakozott Hencz András kapta (Kosznovszky Márton elment, tőle vette át). Hencz András tanácstalan, tébláboló, önmagát kereső kamasznak játssza Pettsont – akit a szomszédasszony – továbbra is Gyurkovics Zsófia – ajándékoz meg a macskával (mint valami előőrssel). Pettson és Findusz egymáshoz csiszolódása szép és szórakoztató, közben a baromfiudvarból és a muklák felől Császár Erika összetéveszthetetlen hangja hallatszik. Legalább ennyire szép a szomszédasszony tapintatos vágyakozása: "...tudom, kedves vagyok..." A legszebb mégis az, amikor közösen létrehozzák, földíszítik a karácsonyfát: a mese ünnepléssel ér véget Takács Lilla praktikus-mágikus díszletében, Kiss Dávid zenéjére, Kovács Petra Eszter rendezésében. Forrás: Trifusz Ádám/Mesebolt Bábszínház

