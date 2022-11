Felvenni a versenyt a modern mosógépekkel

Mai szemmel sokan nem is gondolnánk, hogy a hetvenes években az egyre korszerűbb háztartási gépek, az automata mosógépek sem zavarták a Patyolat népszerűségének növekedését. Természetesen a modern gépekkel, a megnövekedett igényekkel a vállalatnak is lépést kellett tartania, ha nem akarta lehúzni a rolót. 45 évvel ezelőtt a szombathelyi Patyolat Vállalatnál tett látogatás során kiderült, hogy ők hogy álltak a „lépéstartással”.

Tiszta, világos, frissen festett termeken lehetett keresztül haladni. Csak a melegebb hőmérséklet és a párásabb levegő árulta el, hogy a látogató mosodában járt. Csendesen járó gépek, modern vasaló berendezések, tiszta és tágas raktárak voltak mindenütt. Egyedül néhány régebbi mosógép köpdöste időnként magából a habos vizet, de az idő előrehaladtával ezeket is kicserélték.

150-160-an dolgoztak a vasi mosodában

Százötven-százhatvan patyolati dolgozójuk - zömében nők - mosták a megye szennyesét. Vállalatoknak, intézményeknek, egyéni megrendelőknek egyaránt dolgoztak. Ráadásul nem is akármilyen minőségben. Szolgáltatásaik színvonalát a mosásban kiválóra, a vegytisztításban jóra értékelte egy központi vizsgálat. A lakosság is elégedett volt a munkájukkal. A legtöbb panasz - mert ilyen is volt - a vegytisztítás során az egyes anyagokban keletkezett károsodások miatt érkezett. Legtöbbször a gyártó cég volt a felelős ezekért a hibákért. Nem pontosan adták meg az egyes anyagok kezelési utasítását.

Gondot okoztak a keményített nyakú ingek

A hetvenes években visszatérő gondot okozott a mosodáknak a keményített nyakú ingek mosása. Hogyan oldották meg Szombathelyen ezeknek az ingeknek a sérülésmentes tisztítását? Nagyon egyszerűen segítettek ezen: kézzel mosták az ingeket. Ám mindeközben egy svájci gyárral tárgyaltak a vasi cég vezetői az ilyen munkára alkalmas mosógépek beszerzéséről.

Egyre több szalon és felvevőhely

45 évvel ezelőtt három szalonja működött a vállalat kezelésében - kettő Szombathelyen, egy pedig Kőszegen - ezek helyben végezték el a munkákat. Ezenkívül még több mint ötven felvevőhelyük működött szerte a megyében. A kapacitást igyekeztek folyamatosan növelni. A Lenin úti (ma Szelestey László utcai) szalon teljesítő képességét megkétszerezték. A nyolcvanas évekre újabb szalonokat nyitottak: egyet a Derkovits lakótelepen a bevásárló központban létesítendő szolgáltatóházban, egyet a Joskar-Ola lakótelepen, egyet-egyet pedig Sárváron és Celldömölkön. Az itteni munkát szervezéssel tették hatékonyabbá.

Késés esetén nem kellett fizetni

Ehhez kapcsolódott az egyik – akkoriban újnak számító - szolgáltatásuk. A vállalási határidőt minden munka esetében hat napra csökkentették. Ha a ruha nem készült el a megjelölt időre, a megrendelő nem fizetett semmit a mosásért, tisztításért. Ez az újítás nem csak a szolgáltatások növelését, hanem munkaszervezési kérdést is jelentett. Így egyenletesebbé tetté a termelést, jobban kihasználták a kapacitásukat. Ha mégis előfordult csúszás a határidőben, azt a kárt a késést előidéző dolgozó fizette meg. Pontosan nyomon tudták követni, ki miatt nem készült el munkaidőben a mosás. Ezzel dolgozóikat is nagyobb fegyelemre, pontosabb munkára ösztönözték.

Bérágynemű akció

A másik szolgáltatást 1978 január elsejétől vezették be. Eleinte csak Szombathelyen. Történetesen a bérágynemű akciót. Kezdetben 1700 garnitúrával rendelkeztek. A bérlőnek három hetenként kellett cserélni az ágyneműt, s ezért csak a mosási díjat fizette. Folyamatosan növelték a kölcsönözhető ágyneműk számát, ezzel párhuzamosan pedig kiterjesztették a szolgáltatást az egész megyére.

Így próbált a szombathelyi központú vasi patyolat lépést tartani a korszerű, könnyen kezelhető ágyneműkkel és az automata mosógépekkel.