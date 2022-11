Holle anyó már megrázta dunnáját-párnáját, és vasárnap a bábszínpadon is megjön a tél. A Grimm testvérek meséje alapján Veres András írta és rendezte meg a meseboltos Holle anyót, az előadás tervezője Boráros Szilárd. Zeneszerző: Takács Dániel. Korrepetitor: Falusi Anikó. Játsszák: Császár Erika, Gyurkovics Zsófia, Kovács Bálint, Varga Bori. „Holle anyóhoz bárki betévedhet egy szép napon, és csak a látogatón múlik, hogy mit hoz el magával ebből a titokzatos kunyhóból.

Az árva lány története a kitartásról, bizalomról, a segítő szándékról szól” – mondja az ajánló. A mese hagyományos bábszínházi technika segítségével elevenedik meg a színpadon. A 2011-ben bemutatott előadást 2019-ben újította föl a társulat. Nemcsak a 4–10 éveseknek szól, hanem a felnőtteknek is, ahogyan a jó mesék általában. Együtt megnézni, aztán megbeszélni a legjobb. Ha szerencsénk van, kinn is, benn is énekelnek a hópihék.