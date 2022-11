A látvány fontos közreműködői voltak Csepreg Város Mazsorett csoportjai (művészeti vezető: Reseterits-Boros Evelin), de a zenészek is kitettek magukért: 2020-ban megkezdett egyenruha-készíttetésük a végére ért, már mindannyian abban az új elegáns öltönyben ültek le a koncertszínpadra, amely a csepregi identitást erősíti. Szele Tamás egyesületi elnöktől megtudtuk: a csepregi helytörténeti múzeumban látták a zenekari tagok, hogy a 19. század végi és 20. századi mellényeken és dolmányokon milyen motívumok vannak, és hagyományőrző céllal, a régi Répce-menti viseletből inspirálva, a mintát zsinórból alakíttatták ki a modern fellépő zakók ujján és a mellényen, nem keveset áldozva a stílusra.

- Nem akartunk teljesen azonos viseletet, hiszen az ma megfizethetetlen, és nem is praktikus, büszkén viseljük azonban a mai kornak megfelelő, elegáns, kényelmes egyenruhánkon elődeink motívumait – fogalmazott Szele Tamás.

A koncert a filmek világába repítette a közönséget: a 20th Century Fox amerikai filmstúdió zenei igazgatójának, Alfred Newmannak 1933-ban írt fanfárját hallottuk először, amely azóta is a stúdió filmjei előtt hangzik fel szerte a világon. Rögtön utána a James Bond filmek fő címzenéjét játszotta a zenekar, a fordulatosan kavargó muzsika hősiességet kívánó kalandokat ígért, és valóban: a hősök maguk a zenészek voltak. Elsősorban filmzenéket játszottak, de nem hiányoztak persze a klasszikus indulók sem. Megszólaltatták például John Philip Sousa: Washington Post indulóját, amelyet a szerző 1889-ben a méltán híres amerikai napilap felkérésére komponált, azóta pedig számtalan nagysikerű mozifilmnek volt kísérő zenéje, betétdala. Az indulóra Csepreg Város Kisvirág Mazsorett Csoportja mutatott be koreográfiát.

Aztán Disney filmek zenéiből hallhatunk egy összeállítást Johnnie Vinson hangszerelésében, a zenekar megidézte A kis hableány, Az oroszlánkirály, Aladdin, valamint Szépség és a szörnyeteg dallamait. Ismét színre léptek a Mosoly-díjas mazsorettek. A zenekar történetéből felelevenítették idei fellépéseiket, köztük a balatoni bornapokat, és a maguk szervezte zenei találkozót, ahol a csepregi mazsorettek mellett kőszegi, szombathelyi, sárvári, mosonmagyaróvári és az Ausztriából érkezett, maibergi zenészbarátaik is bemutatkoztak. A csepregi szüreti rendezvényre meghívták a Debreceni Zenede Ifjúsági Fúvószenekarát, melyet egykori zenésztársuk, Sárvári József vezet.

A koncerten a magasba tartva mutatták be új hangszereiket: a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap pályázatán 2021-ben elnyert 1 millió 340 ezer forint támogatás révén egy tenorkürtöt és egy baritonkürtöt vásároltak. Kiderült az is, hogy a 2022-ben számukra megítélt csaknem kétmillió forintos támogatás tette lehetővé, hogy a két évvel korábban elkezdett egyenruha-megújítás befejeződjék. A következő zenei blokkban Geert Sprick: Mens Sana in Corpore Sano (vagyis ép testben ép lélek) című koncert indulóját játszották, majd a mazsorettek táncoltak a Castaldo indulóra, és hallhattuk Julius Fucik: Elbtalgruss indulóját.

Köszöntötte azokat a zenészeket, akik először játszottak őszi hangversenyen, nagy tapsot kapott: Sándor Borbála ütőhangszeres, Kardos Botond szaxofonos és Tánczos Krisztofer fuvolás. A Fúvószenekar hagyományaihoz híven oklevéllel köszönte meg a jubiláló társak eddigi tevékenységét. Öt éve tagja az egyesületnek: Domnánics Márk és Váthy Bálint klarinétos; tízéves jubiláns: Nagy Bálint kürtös és Tóth Máté klarinétos, Richard Löeffler harsonás. Tizenöt éve kezdte meg – az ifjúkori zenekari tagság után – második zenekari munkásságát Iliás Attila karnagy, aki az első hónapokban a klarinét és szaxofon szólamot erősítette, majd Sárvári László karnagy visszavonulása óta irányítja a zenekar munkáját.

Iliás Attila folyamatosan fejleszti az együttest, és a zeneiskolában is tanítja az ifjú fafúvósokat, sok tanítványa játszik a zenekarban. A közönség megtapsolta a harminc éves zenekari múlttal büszkélkedő Horváth Attila kürtöst és Jakatics Szilveszter harsonást is, aki akár tuba szólamot is játszik, ha szükséges. Ünnepelték a harmincöt éve tag Horváth Gyula szárnykürtöst - akinek Dorka lánya is a szárnykürt szólamot erősíti pár éve -, és a negyven éve tag Szabó Miklós ütőst. Köszöntötték Katzler András kürtművészt, aki segítette az együttest ezen az őszi koncerten.

A következő zenei blokkban Jef Penders: Performance című szerzeménye szólalt meg, amelyre a középiskolás Rózsaszirom mazsorettek táncoltak, akik show kategóriában több ezüst és arany oklevelet kaptak országos fesztiválokon, pompon kategóriában pedig több kiemelt arany oklevéllel térhettek haza. 2019-ben különdíjat is kaptak a Mosoly-díj mellett. A Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség szakmai zsűrije arany minősítésben részesítette a csoportot.

Ezután jött a fergeteges Mambó a fúvószenekartól – lelkes kiáltásokkal, és Freddy Mercury szerzeménye, a Queen együttes egyik leghíresebb száma, a Don’t Stop Me Now (Ne állíts meg engem), amire szintén készítettek koreográfiát a mazsorettek. A teltházas hangversenyen végül a zenészek köszönetet mondtak a támogatóiknak.