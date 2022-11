Németh Tamás plébános is a segítésre hívta fel a figyelmet és a lehetőségre, hogy szebbé tegyük mások életét, karácsonyát. Bükön is felgyúltak az adventi fények. Vasárnap délután az Átriumban elhelyezett koszorút Simon Réka evangélikus lelkész, illetve dr. Szalai Gábor plébános áldotta meg. Ezt megelőzően adtak műsort a büki zeneiskola fuvolásai, illetve az óvoda Katica csoportja. Az evangélikus bábcsoport a Mária kis szamara című feldolgozást mutatta be.

Karácsonyi díszkivilágítás várta a gyertyagyújtásra érkezőket vasárnap este a Jurisics téren. Kőszeg Város Fúvószenekarának kürtöseit hallhatta a közönség, majd a római katolikus közösséget képviselve dr. Perger Gyula plébános szólt a jelenlévőkhöz. Ő gyújtotta meg a hit gyertyáját az adventi koszorún.

– A vallási ünnepeket és különösen a karácsonyt az a veszély fenyegeti, hogy elveszíti a mélységét. A kereskedelmi központok térhódítása, a mindenütt jelen lévő reklámok magukkal sodorják az ünnep jelentőségét, elfelejtjük, hogy Jézus Krisztus eljövetelére készülünk. Ünnep előtti életünk minden esztendőben hasonlít kicsit Betlehem nyüzsgéséhez, azokra a napokra, amikor nem vették észre a szállást kereső szent családot. Ezen a területen a vártnál hamarabb érkeztünk meg Nyugat-Európába, ahol évtizedek óta az advent négy hete a fogyasztói társadalom legfényesebb időszaka. A lelkünk lehet ilyen betlehem, de olyan is, amelyik szegényes hajlékát kínálja fel szállásként a szent családnak. A Názáreti kisded Jézus mindannyiunkat figyelmeztet, hogy a külsőségek mit sem érnek, ha nem találjuk meg lelkünk igazi békéjét – figyelmeztetett.