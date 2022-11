Az eseménynek késő délután Chernel Kálmán Városi Könyvtár adott helyet. A kötet jelentőségét, a festőművész-tanár személyének fontosságát jól jelképezte az érdeklődők száma, hiszen a könyvtár legnagyobb terme sem bizonyult elég nagynak a közönség befogadására, még a terem előtt is voltak hallgatók, a szerencsésebbeknek szék is jutott. Bent egy tűt is nehezen lehetett volna elejteni.

A Kőszegi Vonósok hamar csöndet teremtettek gyönyörű játékukkal az addig nyüzsgő teremben. – Németh János olyan ember, aki nemcsak a refrént ismeri, hanem az egész nótát is – fogalmazott Básthy Béla polgármester, utalva arra, hogy a tanár úr mennyire sokoldalú és sok mindenben jártas ember. Hozzátette: hálás, hogy ilyen emberek élnek Kőszegen – sok más felszólalóval egyetemben sok boldog és egészségben gazdag évet kívánt Németh Jánosnak.

Prof. dr. Lőrincz Zoltán, a Kőszegi Művészeti Egyesület elnöke Németh János művészetéről beszélt a jelenlévőknek.

A könyv a művész rajzaival, Gy. Lovassy Klára szerkesztésében mutatja be a gyönyörű és megunhatatlan várost, Kőszeget – olyan perspektívákból, olyan részleteket kiemelve, amelyeket talán maguk a kőszegiek sem fedeztek fel azelőtt.

Kőszeg önkormányzata, a Szülőföld Könyvkiadó, a Kőszegi Városi Múzeum, Könyvtár és Levéltár, a Kőszegi Művészeti Egyesület, valamint a Kőszegi Polgári Kaszinó rendezte meg a könyvbemutatót – nagy sikerrel.